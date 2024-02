Cantor Igor Kannário é agredido por público após atraso e encerramento antecipado de Carnaval em SE

O cantor Igor Kannário sofreu agressão durante uma festa de Carnaval em Barra dos Coqueiros (SE), na terça-feira (13). O artista era a principal atração do evento, promovido pela Prefeitura. Diferentes imagens do baiano levando socos e chutes circularam nas redes sociais após o ocorrido. Ele aparece usando uma calça branca, escoltado por seguranças, correndo dos ataques do público. As informações são da TV Sergipe, afiliada à TV Globo.

Conforme informações da Prefeitura, foliões ficaram inconformados com atraso e encerramento do show antes do previsto. A banda deveria subir ao palco às 16h, mas o show foi iniciado com mais de três horas de atraso, além de ter sido encerrado na metade do tempo contratado.

Legenda: Igor Kannário realizou shows em diferentes cidades do Nordeste Foto: Reprodução/Instagram

"O contrato definia também a duração mínima do show em 180 minutos (3 horas). Lamentavelmente, a banda encerrou o show uma hora e meia antes do previsto, o que fere o estipulado contratualmente. Além disso, o show, previsto para as 16 horas, foi iniciado com mais de 3 horas de atraso devido a questões do cantor", declarou o Município em nota.

O comunicado ainda destacou que o setor jurídico da Prefeitura está apurando "as quebras contratuais que ocorreram e bloqueará o pagamento remanescente de 50% do cachê, além de cobrar por outros danos causados".

Até a publicação da matéria o cantor Igor Kannário não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

Veja também

Cantor negou segurança da Prefeitura

A assessoria de imprensa da Prefeitura informou ainda que o cantor foi questionado se gostaria que a segurança da festa o levasse até o carro dele, mas ele teria dito que tinha os próprios seguranças.

"Ele também não saiu pela porta principal onde estava diversos agentes de segurança contratados pela Secretaria de Turismo, foi por uma outra porta onde a população estava, fez totalmente o contrário do que foi recomendado para sua própria segurança. A guarda municipal chegou logo e ele e sua equipe foram escoltados por segurança até a saída da cidade", ressaltou o Município em comunicado.