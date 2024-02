Ingra Soares fala de evolução da saúde de filho com Zé Vaqueiro: 'Te amo'

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou o Instagram, nesta segunda-feira (12), para celebrar a evolução do filho caçula do casal, Arthur, ao vê-lo tomando banho.

“Pode parecer besteira o que eu vou falar, mas é tão lindo ver você tomando banho assim. Deus é bom o tempo todo. Eu te amo”, escreveu ela na legenda da imagem, publicada nos Stories.

O bebê nasceu em 24 de julho de 2023, com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 e está hospitalizado desde o nascimento.

Zé Vaqueiro e Ingra postaram pela primeira vez uma foto de Arthur em novembro do ano passado. Desde que tornaram o caso do bebê público, o casal tem recebido muito apoio dos fãs do artista.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel. Ela ainda é mãe de Nicolly, de um relacionamento anterior.