Ingra Soares desabafa sobre situação do filho com Zé Vaqueiro na UTI: 'Tenho completa fé'

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou mais uma vez o Instagram, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho. No domingo (4), ela postou uma foto do pequeno Arthur, que nasceu com síndrome de Patau, e escreveu: “Tenho completa fé no senhor. Eu sinto isso todos os dias”.

Na rede social, Ingra postou ainda vídeo recebendo carinho do segundo filho, Daniel Martim, 3. “Tem dias tão difíceis que eu não quero nem sair da cama, e eu tenho certeza que Deus usa Daniel para fazer essas coisas comigo. Eu sinto, de verdade, eu sinto”.

Na semana passada, Ingra comunicou os fãs que o filho chegou a passar mal durante internação.

Ingra Soares Influenciadora digital “Estava tudo bem, fui colocar ele para dormir e a saturação dele caiu, passou mal e ficou todo roxinho”

'Estamos aprendendo muito', disse Zé Vaqueiro no 'Caldeirão'

Em participação no programa "Caldeirão, exibido no último sábado (3), Zé Vaqueiro explicou que Arthur só vai receber alta médica quando a equipe do hospital tiver “plena certeza que ele vai para casa bem”.

Zé Vaqueiro Cantor “Quero que isso que está passando na minha vida não me pare. Eu sei o quanto está sendo especial o que a gente está passando, o quanto a gente tem aprendido e se apegado a Deus e Ele tem nos ensinado da melhor forma. Tudo é no tempo Dele e eu seria muito ingrato se hoje eu olhasse para o céu e dissesse: ‘por que comigo uma coisa assim?’”, refletiu.

Além de Arthur e Daniel, herdeiros de Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra é mãe de Nicolly, de 13, fruto de uma relação passada.