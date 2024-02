Ivete Sangalo anuncia turnê A Festa para celebrar 30 anos de carreira; veja datas no Ceará

Os fãs da cantora Ivete Sangalo já podem ir em buscar de passagens aéreas e hospedagem para curtir a turnê "A Festa" — agenda que marca 30 anos de carreira da baiana. Ela anunciou, nesta segunda-feira (5), as 30 cidades e as datas que irão receber as apresentações

"Zamuris, vamos celebrar 30 anos de carreira por todas essas cidades com essa mega turnê em estádios! Vai ser lindo demais", revelou Veveta nas redes sociais.

No Ceará, a cantora se apresenta em duas datas: em setembro, na cidade de Juazeiro do Norte, e em Fortaleza, em março de 2025.

Veja programação completa:

01 de Junho - Manaus

29 de Junho - Belém

06 de Julho - Palmas

13 de Julho - Brasília

20 de Julho - Goiânia

27 de Julho - Barreiras

03 de Agosto - Aracaju

10 de Agosto - Maceió

17 de Agosto - João Pessoa

24 de Agosto - Recife

31 de Agosto - Natal

07 de Setembro - São Luís

14 de Setembro - Teresina

21 de Setembro - Juazeiro do Norte

28 de Setembro - Vitória

12 de Outubro - Salvador

19 de Outubro - Juiz de Fora

26 de Outubro - Presidente Prudente

02 de Novembro - São José do Rio Preto

09 de Novembro - Londrina

16 de Novembro - Porto Alegre

23 de Novembro - Curitiba

30 de Novembro - Jundiaí

07 de Dezembro - Ribeirão Preto

14 de Dezembro - Belo Horizonte

21 de Dezembro - São Paulo



2025

01 de Fevereiro de 2025 - Florianópolis

29 de Março de 2025 - Fortaleza

05 de Abril de 2025 - Juazeiro

12 de Abril de 2025 - Rio de Janeiro

Venda de ingressos

Os shows vão do dia 1º de junho deste ano, em Manaus, até o dia 12 de abril de 2025, encerrando a turnê no mesmo local que abriu os trabalhos para a cantora, o Rio de Janeiro.

Conforme divulgação nas redes da cantora, a venda antecipada de ingressos (earlybird) começa na terça-feira (6), às 11h.

A turnê conta com pacotes vips com nomes temáticos em referência as músicas da cantora: "A Festa", "Abalou", "Sorte Grande", "Tempo de Alegria" e "Arerê".