Maiara rebate críticas por beber em shows: 'Não preciso mais provar nada pra ninguém'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para fazer um desabafo. Ela rebateu as críticas de que teria exagerado no consumo de bebida alcoólica antes de fazer um show no Stage Music Park, em Florianópolis, Santa Catarina, na última sexta-feira (2). Segundo alguns internautas, o comportamento prejudicou a apresentação e isso afetou os fãs na plateia. A cantora Simone Mendes se apresentou no mesmo dia na festa.

"Estou lutando muito para pegar o posto do Leonardo ou do Zeca Pagodinho. Vamos parar de hipocrisia. Sou cantora de sertanejo, todo mundo sabe que eu amo beber, uma hora ou outra a gente se 'despiruca' mesmo. Esses dias nem estou bebendo, a maioria das vezes eu não bebo, uma vez ou outra quando me sinto muito em casa", iniciou o desabafo.

A cantora disse ainda que era um dia de comemoração e que a bebida nunca afetou a qualidade de seu show.

"Nesse dia da Simone, eu me senti muito em casa, estava feliz e me joguei, mas acho que me joguei demais. A vida inteira eu bebi, a vida inteira o povo disse que eu não ia fazer sucesso porque bebia, ou porque eu era gordinha... Todo mundo vai colocar defeito em tudo, a lição é que a gente faz o que importa, nunca deixei de fazer meu trabalho por causa de cachaça, nunca deixei de fazer meu serviço graças a Deus", continuou.

Maiara também aproveitou para agradecer aos fãs que reconhecem o seu trabalho e mandou um recado para as pessoas que criticaram sua atitude.

"Tenho pessoas que reconhecem meu trabalho, sabem do meu profissionalismo. Sou uma pessoa conectada com meu canto. Não preciso mais provar nada pra ninguém. Nem estou bebendo, tá? Estou feliz mesmo. Nunca precisei de cachaça para fazer show. Isso é inveja", finalizou.