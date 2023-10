Maiara anuncia fim de namoro com Matheus Gabriel: 'não há possibilidade de voltar com ex'

A cantora Maiara, dupla e irmã de Maraisa, anunciou o término de namoro com o cantor sertanejo Matheus Gabriel. Na madrugada desta quarta-feira (18), ela fez uma série de posts no X (ex-Twitter) falando sobre o fim da relação.

Maiara assumiu o namoro em junho deste ano, quando publicou fotos românticas durante um passeio de balão.

"Hoje não está sendo um dia fácil pra mim. Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém. Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo. Tenho muita gratidão", afirmou Maiara na rede social.

Pedido de respeito

Ainda na rede social, Maiara fez um pedido ao público. "Por favor, respeitem nosso término. Nosso tempo. Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo. Espero que entendam. E que nos apoiem nesse momento difícil".

Maiara Cantora Outra coisa: não criem conspirações, enredos... Enfim, inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento. Não houve traição. Não houve brigas. Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes

Maiara declarou não ter terminado o relacionamento por ter outras pessoas em vista. "Não existe outra pessoa da minha parte, penso que por parte dele também não, não existe possibilidade nenhuma pra nenhum ex (estou dizendo isso porque inventaram um monte de conspirações totalmente paranoicas e mentirosas que eu estaria voltando pra um ex, que existiria outra pessoa)", seguiu Maiara.

"Não existe possibilidade nenhuma de eu voltar pra algum ex meu", afirmou a cantora, que ao longo de três anos, entre idas e vindas, namorou o sertanejo Fernando.

Por fim, a cantora falou sobre a "solterice". "Estou solteira, sozinha, sem querer 'voltar pra trás' e nem, no momento, de 'seguir em frente'. Estou comigo, comigo mesma. E isso já está me bastando. Preciso desse meu tempo. Espero que entendam."

Matheus Gabriel ainda não se manifestou sobre o fim do namoro e segue com as fotos ao lado de Maiara no Instagram.