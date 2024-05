Whindersson, que faz show solidário hoje, planeja outras ações para ajudar RS com Luísa Sonza e Juliette

Desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul, Whindersson Nunes tem se mobilizado para ajudar as pessoas e reduzir os impactos desse desastre climático. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o humorista revelou que, além do show de humor que acontece neste sábado (25) em Fortaleza para arrecadar dinheiro para doações, planeja ações com as cantoras Luísa Sonza e Juliette.

"É um 'moído' de mais gente junto. É um grupo que a gente montou para ajudar o Rio Grande do Sul. E a galera desse grupo só fala isso, de ajudar o Rio Grande do Sul, não tem outras conversas. As nossas conversas é ajudar, fazer o que tem que ser feito", afirmou.

O show de humor beneficente ocorre às 20h, deste sábado (25), no estádio Presidente Vargas. Ao todo, mais de 10 humoristas se reunirão no espetáculo, incluindo Tirullipa, Rossicléa e Titela.

Legenda: Ação visa arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Ismael Soares

Show em Fortaleza

A escolha de Fortaleza não foi por acaso. Segundo Whindersson, ele já possui uma relação afetiva com a capital cearense. "Aqui, a galera abraça há muito tempo, e até para o local foi mais fácil", afirmou. Nesse ponto, elogiou a logística para conseguir um estádio com estrutura para o show.

"Aqui foi bem rápido conseguir um estádio de última hora, e Fortaleza é um lugar que sempre dá um público muito bom. Como a intenção é ajudar, a intenção é que venha muita gente". Whindersson Nunes Humorista

Durante a conversa, ainda comentou que fará coisas que "nunca fez" no show. No entanto, deixou os detalhes como surpresa para quem for participar do espetáculo "Efeito Borboleta".

Até a noite de sexta-feira (24), cerca de dez mil ingressos tinham sido vendidos. A expectativa é que a venda chegue a 14 e 15 mil ingressos. A renda vai ser divulgada no final.

Destino das doações

Conforme Whindersson, a verba arrecadada no show deste sábado vai ser destinada e dividida entre organizações diferentes.

"A gente não coloca muito dinheiro na mão de uma pessoa. Quando a pessoa faz uma conta, em algum abrigo, e fala que vai precisar de tantos colchões, tantas mantas e tantas cestas básicas, a gente manda o dinheiro, e a pessoa faz a compra em um local próximo", declarou.

O modelo de ajuda adotado pelo humorista nordestino tem o objetivo não apenas ajudar as vítimas das enchentes mas também estimular o comércio local no Rio Grande do Sul.

Caso o público fortalezense tenha interesse em doar roupas ou outros itens, é possível levar ao estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, porque haverá um ponto de coleta no dia do show. "Não sendo em mal estado, pode doar. O povo tem o costume de doar o que está sobrando, não o seu mesmo. Doem em bom estado", concluiu.