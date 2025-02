Bruna Marquezine e João Guilherme terminam relacionamento, diz jornalista

Bruna Marquezine e João Guilherme colocaram um fim no relacionamento após quase um ano juntos. De acordo com informações do jornalista Hugo Gloss, o agora ex-casal decidiu pela separação de forma amigável, sem dar detalhes do motivo do término. A informação foi confirmada pela assessoria dos artistas nesta terça-feira (18).

Em nota, a equipe de Bruna e João afirmou que os dois pedem privacidade neste momento delicado e prezam por manter uma relação de respeito daqui em diante.

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", diz a nota.