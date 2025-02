Leo Dias volta a detonar Bruna Marquezine após festa em fazenda de Leonardo: 'Arrogante e soberba'

A treta entre Leo Dias e Bruna Marquezine ganhou um novo episódio. Na última quinta-feira (6), durante o ‘Fofocalizando’, o apresentador se manifestou sobre a repercussão nas redes sociais de sua fala contra a atriz.

No dia anterior, ele havia detonado Bruna por não aparecer em fotos e vídeos feitos na fazenda Talismã, do cantor Leonardo, no Interior de Goiás, onde o namorado dela, João Guilherme, comemorou o aniversário de 23 anos.

"Eu queria esclarecer o seguinte: o que eu falei não foi pontualmente sobre a festa na fazenda Talismã: O que eu falei foi sobre a Bruna Marquezine em si. Ela é arrogante e soberba em todos os momentos", retratou-se Leo.

Em seguida, o jornalista reforçou que Marquezine é arrogante: "Eu falei sobre como ela age nos momentos na vida dela. Ela é um ser arrogante, ela é um ser que trata as pessoas de maneira diferente uma das outras. Ela não trata de maneira igualitária, ela não é uma pessoa sorridente, ela não é uma pessoa agradável. Não é. Ela é tudo aquilo de oposto que as pessoas pensam que ela é.”

Bruna adorou a festa

Ignorando todos os comentários, a atriz comentou um post do filho de Leonardo elogiando a festança. "Foi bom demais! Você merece!", escreveu ela, em um comentário deixado em um post de João.

Na edição de quarta-feira (5) do programa de fofocas do SBT, Dias disse que Bruna se acha melhor que todo mundo. “Agora o que me soa muito estranho é que uma pessoa que se diz ser de Deus achar que vai para algum buraco diferente quando morrer”, começou ele.

“Meu amor, alguém precisa te dar um choque de realidade. Amor, quando você morrer, você vai para o mesmo buraco que todo mundo ali e do que nós também aqui. E não adianta você ficar dizendo que é de Deus, que vai na igreja, e não pratica isso no seu dia a dia. Não adianta ser de Deus e não botar isso na prática", detonou ele.

