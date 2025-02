Caso Liam Payne: Justiça argentina declara inocentes amigo e funcionários de hotel

Roger Nores, amigo do ex-One Direction Liam Payne, e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo foram inocentados pela Justiça argentina no processo que investigava a morte do artista. Payne morreu no dia 16 de outubro de 2022 após cair da sacada do quarto onde estava hospedado no estabelecimento.

Segundo a investigação, Liam havia consumido drogas antes da queda e a morte foi causada pelos múltiplos traumas decorrentes do acidente. Desde o falecimento, Nores e os funcionários foram presos preventivamente.

Veja também Zoeira Causa da morte de cantor Liam Payne é confirmada como 'politrauma' Zoeira Liam Payne, ex-One Direction, morre aos 31 anos

O amigo era acusado de negligência com Payne, enquanto os dois empregados do estabelecimento eram investigados por homicídio culposo, suspeitos de terem fornecido drogas ao cantor.

Conforme documentos obtidos pela revista americana Rolling Stone, no entanto, todas as queixas sobre o caso foram retiradas. Um trecho do processo aponta que Nores não teria como ter controle sobre o uso de substâncias por parte de Liam.

"Apesar de acusarem Nores de não ter se comunicado e alertado a família da vítima, permaneceram em silêncio sobre o e-mail no qual o acusado expressou suas preocupações e avisou que não seria capaz de cuidar da saúde de Payne", aponta um trecho do documento.

Continuidade das investigações

Apesar disso, outros dois indivíduos suspeitos de fornecer drogas a Liam Payne permanecem detidos e aguardam julgamento.

Braian Nahuel Paiz, garçom de 24 anos, é acusado de fornecer cocaína a Liam Payne antes do incidente fatal. Além disso, Ezequiel David Pereyra, de 21 anos, também é suspeito.