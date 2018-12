Réveillon Fortaleza 2019: o que você precisa saber para curtir a festa no Aterro

A festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema promete atrair cerca de 1,2 milhão de pessoas em mais de 12 horas de festa, a partir das 17h desta segunda-feira (31). Serão 17 minutos de queima de fogos e 12 atrações musicais nacionais e locais. Xand Avião vai estar no palco na contagem regressiva. Confira dicas e informações para planejar a ida ao Aterro e aproveitar a comemoração da chegada de 2019:

Ordem dos shows:

Tom Drummond - vencedor do Festival da Música de Fortaleza Ednardo Waldonys Jorge Vercillo Alcione Xand Avião Queima de fogos Leo Santana Claudia Leitte Marília Mendonça Italo e Renno Banda Patrulha Bateria da União da Ilha

O que levar e não levar

Diante de uma festa popular da magnitude do Réveillon de Fortaleza é preciso tomar alguns cuidados preventivos. É recomendado levar poucos objetos pessoais. Não esqueça de portar documento de identificação, dinheiro ou cartão de crédito para comidas, bebidas, transporte e, para usuários de transporte público coletivo, bilhete único e carteira de meia passagem. Com os bloqueios nas vias, ônibus são a melhor opção de locomoção.

Em meio a multidão, não é difícil a perda ou furto de itens pessoais, então, para reduzir as chances de transtornos, evite levar ou exibir celulares, câmeras, tablets e objetos de valor.

Estar confortável é fundamental. Opte por tênis, sapatos sem salto ou baixos e chinelos, além de roupas frescas e leves.

Para quem vai com crianças, a dica é garantir a identificação dos pequenos por meio de pulseiras ou cartões presos na roupa com nome, endereço e telefone do responsável.

Transporte coletivo

A prefeitura de Fortaleza recomenda que as viagens até o local da festa devam ser feitos preferencialmente por meio de ônibus, vans e táxis. Nos ônibus, será cobrada a tarifa social (R$ 2,80 inteira e R$ 1,20 meia), nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Além disso, sete novas linhas estarão circulando dos terminais ao aterro:

930 - Antônio Bezerra/Aterro Praia de Iracema

931 - Lagoa/Aterro Praia de Iracema

933 - Parangaba/Aterro Praia de Iracema

935 - Messejana/Aterro Praia de Iracema

936 - Conjunto Ceará/Aterro Praia de Iracema

937 - Papicu/Aterro Praia de Iracema

938 - Siqueira/Aterro Praia de Iracema.

Outras 12 linhas circularão em horário especial, até as 4h da manhã do dia 1º:

011 - Circular I;

012 - Circular II;

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu;

051 - Grande Circular I;

052 - Grande Circular II;

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe;

072 - Antônio Bezerra/Parangaba;

076 - Conjunto Ceará/Aldeota;

079 - Antônio Bezerra/Náutico;

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema;

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro.

Desvios e bloqueios

1h - as ações de desvios no tráfego terão início à 1h do dia 31 de dezembro, com o auxílio de 192 agentes de trânsito.

terão início à 1h do dia 31 de dezembro, com o auxílio de 192 agentes de trânsito. 5h - O estacionamento na Avenida Rui Barbosa e na Rua Ildefonso Albano, no trecho compreendido entre as Avenidas Beira-Mar e Monsenhor Tabosa, será proibido pela Autarquia Municipal de Trânsito. O bloqueio será realizado a partir das 5 h do dia 31.

na Avenida Rui Barbosa e na Rua Ildefonso Albano, no trecho compreendido entre as Avenidas Beira-Mar e Monsenhor Tabosa, será proibido pela Autarquia Municipal de Trânsito. O bloqueio será realizado a partir das 5 h do dia 31. 11h - As ruas Monsenhor Bruno , Virgilio Vasconcelos , Camocim e Barão de Aracati , nos trechos que ficam entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão, serão bloqueados.

, , e , nos trechos que ficam entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão, serão bloqueados. 16h - Por último, a Avenida Beira Mar, no trecho entre as ruas Arariús e Ildefonso Albano, a Avenida Historiador Raimundo Girão, entre a Avenida Barão de Studart e Rua Ildefonso Albano, e a rua Ildefonso Albano, entre as Avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, serão bloqueadas, a partir das 16h.

Bolsão de estacionamento no RioMar

O shopping RioMar Papicu terá bolsões de estacionamento a partir das 18h para os que optarem por ir à festa de Réveillon da Praia de Iracema de carro. Neste caso, a pessoa deixa o veículo no shopping e segue para o Aterro gratuitamente no ônibus 788 - RioMar/Aterro. O desembarque na chegada e embarque para volta ao shopping (até 6h de 1º de janeiro) ocorre na Av. Rui Barbosa esquina com Desembargador Moreira da Rocha.

Segurança

Um efetivo de 324 guardas municipais irá reforçar a segurança do evento, com 30 viaturas. Além disso, no dia 1º de janeiro, 100 policiais militares estarão fazendo a ronda na orla da Beira-Mar.

Quatro drones também serão utilizados para fazer a segurança da festa pela primeira vez. A iniciativa é uma parceria entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Os equipamentos irão observar o local e, se for preciso, enviar um efetivo extra para reforçar o comando da operação.

Onde comer

Em geral, as famílias levam alimentação para o Aterro, ressaltando que resíduos de embalagens e comida não devem ser deixados na areia. Parte dos restaurantes da Avenida Beira-Mar e arredores estarão abertos até a virada. Pelo menos três estabelecimentos consultados pela reportagem vão atender.

A prefeitura abriu 390 vagas para ambulantes venderem comida e bebiba na área, sendo 250 itinerantes e 140 barracas. As barracas ficarão instaladas nas ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio de Vasconcelos e Barão de Aracati, que são vias transversais à Avenida Historiador Raimundo Girão, Av. Beira Mar com Ildefonso Albano, atrás do antigo restaurante Tia Nair.

Limpeza

Devido à grande quantidade de pessoas que levam comidas e bebidas ou que compram no local para consumir, alguns contêineres serão distribuídos em pontos estratégicos da Avenida Beira-Mar e nas proximidades das Historiador Raimundo Girão, Abolição e Monsenhor Tabosa. Além disso, serão disponibilizados 367 colaboradores para realizar a limpeza no dia 1º de janeiro, das 7h às 16h.

Atendimento médico

Estarão à disposição das pessoas dois postos médicos avançados, que contam com equipamentos de pronto-socorro, equipe médica com enfermeiros e condutor de veículo de urgência. As duas unidades de saúde têm 100 m².

Banho de mar

No Aterro da Praia de Iracema, a praia estará própria para banho no Réveillon, segundo o boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira (28). Sete das onze praias de Fortaleza estarão próprias para banho no período.

Previsão do tempo

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para esta segunda é de possibilidade de chuvas isoladas no Litoral e na região Jaguaribana. Nas regiões restantes, o céu estará parcialmente nublado.