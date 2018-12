Drones irão reforçar segurança no Réveillon de Fortaleza

As Forças de Segurança irão se valer da tecnologia para garantir a tranquilidade de quem irá curtir o Réveillon de Fortaleza 2019, entre a noite da próxima segunda-feira (31) e a manhã de terça (1º). Quatro veículos aéreos não tripulados (conhecidos como drones) irão reforçar a segurança da festa de virada de ano.

De acordo com a subcomandante de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Keydna Carneiro, os quatro drones irão cobrir toda a área do Aterro da Praia de Iracema, durante as 13 horas de festa. Cada equipamento terá até 8 baterias removíveis e recarregáveis.

Seis policiais militares e dois guardas municipais serão responsáveis por operar as aeronaves, em uma plataforma de lançamento instalada especialmente para servir de base para o uso dos drones.

"O drone potencializa tudo aquilo que o olho não vê em relação ao plano horizontal. O vant (outro sinônimo para drone), quando sobe, consegue focalizar problemas e necessidades. Como uma pessoa que desmaiou em meio a multidão ou um tumulto. Os policiais recebem as imagens e comunica as equipes que estão a pé", detalha a tenente-coronel Keydna.

Mais de mil agentes de segurança no Réveillon

O plano operacional do Réveillon de Fortaleza 2019 prevê que a festa contará com 925 policiais militares e 324 guardas municipais, distribuídos entre a Leste-Oeste e a Beira-Mar, divididos entre dois turnos.