Réveillon 2019 no Aterro: confira o esquema especial para curtir as 12 h de festa

A prefeitura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (28), no Paço Municipal, o plano operacional do Réveillon 2019, que será realizado no Aterro da Praia de Iracema, a partir das 17h do próximo dia 31 de dezembro.

O evento reunirá atrações nacionais e locais que vão se apresentar em 12 horas de festa para um público estimado em 1,2 milhão de pessoas. Entre as atrações principais estarão Claudia Leitte, Alcione, Léo Santana, Xand Avião e outros.

A festa contará com esquema especial de segurança, saúde, limpeza e mobilidade de fortalezenses e turistas. Veja:

Transporte

A prefeitura recomenda que os deslocamentos sejam feitos por meio do transporte coletivo, como ônibus, vans e táxis. Para quem optar pelo ônibus, haverá a tarifa social no dia 31 e 1º com o valor da passagem inteira custando R$ 2,80 e R$ 1,20 a meia estudantil.

Aos que optarem por ir em veículo particular, haverá bolsões de estacionamento no Shopping Rio Mar Papicu. Os motoristas poderão estacionar a partir das 18h e de lá utilizar a linha 788 - RioMar/Aterro gratuitamente para poder chegar até o local da festa. O desembarque será feito na Av. Rui Barbosa com Rua Deputado Moreira da Rocha até às 6h do dia 1º de janeiro de 2019.

Haverá também a criação de sete linhas especiais ligando os terminais de integração de ônibus e o Aterro da Praia de Iracema, são elas:

930 - Antônio Bezerra/Aterro Praia de Iracema

931 - Lagoa / Aterro Praia de Iracema

933 - Parangaba/ Aterro Praia de Iracema

935 - Messejana/ Aterro Praia de Iracema

936 - Conjunto Ceará/ Aterro Praia de Iracema

937 - Papicu/ Aterro Praia de Iracema

938 - Siqueira/ Aterro Praia de Iracema

Além da frota acima, algumas linhas de ônibus terão o horário estendido funcionando até às 4h da manhã. São elas:

011 - Circular I

012 - Circular II

041 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/ Papicu

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

072 - Antônio Bezerra /Parangaba

076 - Conjunto Ceará/ Aldeota

077 - Parangaba/ Mucuripe

079 - Antônio Bezerra / Náutico

092- Antônio Bezerra Papicu / Praia de Iracema

906 - Caça e Pesca/ Serviluz/ Centro

Desvios e tráfego

Um efetivo de 192 agentes de trânsito será mobilizado para promover o controle do tráfego de veículos e orientar pedestres para reduzir os riscos de acidentes. As ações terão início a 1h da madrugada da segunda-feira (31) com a proibição de estacionamento na Av. Barão de Studart, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar.

A partir das 5h da manha, a Autarquia Municipal de Trânsito ira coibir o estacionamento na Av Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano, as duas no trecho entre a Av. Beira-Mar e Av. Monsenhor Tabosa.

Às 11h, começarão a ser realizados os bloqueios das ruas Monsenhor Bruno, Virgilho Vasconcelos, Camocim e Barão de Aracati, nos trechos que ficam entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão.

Por fim, às 16h será bloqueada a Av. Beira Mar, no trecho entre as ruas Arariús e Ildefonso Albano, e a Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Barão de Studart e Rua Ildefonso Albano.

Todas as vias bloqueadas terão o fluxo de acesso liberado.

Saúde

Dois postos médicos avançados com áreas de 100m² serão disponibilizados próximos ao Boteco Praia e ao Restaurante Tia Nair. As unidades contarão com equipamentos de socorro, condutor de veículo de urgênia e equipe médica com enfermeiros.

Segurança

Um total de 324 guardas municipais com 30 viaturas estarão destacados com o objetivo de reforçar a segurança do evento. Ao todo, 925 policiais militares vão ser distribuídos no dia 31 da Leste-Oeste à Beira-Mar, divididos em dois turnos. No dia 1º de janeiro, mais 100 profissionais vão reforçar o efetivo na orla fortalezense. Neste ano, haverá também a utilização de drones para fazer o monitoramento de segurança no local.

Nos sete terminais de ônibus de Fortaleza, haverá cerca de seis policiais militares, de acordo com o chefe da operação de segurança do Réveillon, tenente-coronel Jano Emanuel. A Prefeitura de Fortaleza reforçará a iluminação em paradas de ônibus. Para garantir a segurança das crianças, equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) vão distribuir pulseiras de identificação para os menores de idade.

Limpeza

Para realizar a limpeza do Aterro e no seu entorno, serão disponibilizados 367 colaboradores. Além de contêineres que ficarão localizados em pontos estratégicos como calçadão da Av. Beira Mar e nas proximidades das avenidas Historiador Raimundo Girão, Abolião e Monsenhor Tabosa.

Os serviços de limpeza vão iniciar às 7h da manha do dia 1° de janeiro e serão finalizados às 16h da mesma data.