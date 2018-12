Réveillon Fortaleza 2019: prefeitura divulga atrações; veja lista

As atrações para o Réveillon 2019 no Aterro da Praia de Iracema foram divulgadas pela Prefeitura de Fortaleza durante coletiva na tarde desta terça-feira (18), no Paço Municipal. Confira a lista:

Claudia Leitte

Marília Mendonça

Alcione

Xand Avião

Léo Santana

Ednardo

Italo & Renno

Jorge Vercillo

Waldonys

Banda Patrulha

Tom Drummond (vencedor do Festival da Música de Fortaleza)

Bateria da Escola de Samba União da Ilha do Governador

A Prefeitura ainda não divulgou a ordem das apresentações, segundo o secretário de Turismo de Fortaleza, Régis Medeiros, haverá uma reunião para definir a sequência.

A festa começa às 18h do dia 31 de dezembro. O show pirotécnico terá duração de 17 minutos, menor que o do ano passado, quando a Capital teve a maior queima de fogos do país com 18 minutos, superando inclusive o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.