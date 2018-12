Mar da Praia de Iracema está próprio para banho no feriadão do Réveillon

Cearenses e turistas que vão participar da tradicional festa de Réveillon, na capital, vão poder manter a tradição de pular as sete ondas sem muita preocupação. No aterro da Praia de Iracema, a praia está própria para banho, segundo o boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira (28).

O relatório diz ainda que sete das onze praias de Fortaleza estão próprias para o banho. Na zona centro, três praias estão próprias para banho. Na zona leste, das quatro praias, três estão apropriadas. Na zona oeste, a situação se inverte, com uma das quatro análises em condição favorável. A situação na orla de Fortaleza se repete, em relação à semana passada.

Confira a lista dos trechos analisados:

P: Próprias

I: Impróprias

Fortaleza:

Zona Centro

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió - P

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão - P

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro - P

Zona Leste

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08 - P

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04 - P

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02 - P

Posto 11 - Farol - I

Zona Oeste

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó - P

Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté - I

Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras - I

Posto 31 - Barra do Ceará - I