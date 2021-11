Maiara e Maraísa assumem evento que Marília Mendonça faria no domingo (14)

As irmãs Maiara e Maraisa vão assumir o show que a sertaneja faria neste domingo (14) em Lorena, São Paulo. A informação do colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, foi confirmada pela assessoria de imprensa das sertanejas.

Intitulado de "Maiara & Maraisa cantam Marília", as irmãs devem ter no repertório composições assinadas por Marília Mendonça. As três mantinham uma década de amizade e de trabalho juntas.

A assessoria informou ainda não haver definições sobre o projeto "Patroas" e sobre a dupla assumir outras agendas de Marília Mendonça.

Desde a partida de Marília Mendonça em um acidente aéreo, Maiara e Maraisa revelam trocas de mensagens realizadas antes da partida repentina da cantora. Abaladas, elas também usam o Twitter para falar sobre os sentimentos.

Velório e sepultamento emocionante

Legenda: Maiara e Maraisa participaram de velório e sepultamento de Marília Mendonça Foto: Reprodução/TV Globo

As irmãs Maiara e Maraisa estiveram ao lado da família durante o velório da amiga sertaneja.



Depois seguiram no carro do Corpo de Bombeiros que levou o caixão de Marília em cortejo pelas ruas de Goiânia até o local do enterro. Abalada pela morte da amiga, a dupla cancelou todos os shows previstos para os próximos dias.