Cearense Matheus Fernandes concorre em duas categorias do Prêmio Multishow; veja indicados

Os fãs do cantor Matheus Fernandes precisam votar muito no ídolo na votação do Prêmio Multishow 2021. Ele é o único cearense na disputa e concorre em duas categorias com nomes nacionais.



O cearense emplacou duas músicas nos aplicativos de streaming em 2021, o que levou o nome do cantor a crescer no cenário nacional. No Prêmio Multishow 2021, ele concorre como cantor revelação na categoria "Experimente". A disputa não será fácil ao lado de João Gomes, L7nnon, Marina Senna e Zé Vaqueiro.

Matheus Fernandes também concorre na categoria "Hit do Ano" com o feat "Baby Me Atende", gravado com Dilsinho em Fortaleza. Em edições anteriores, o Ceará já contou com outros representantes como Wesley Safadão e Jonas Esticado.

Os vencedores vão ser divulgados no dia 8 de dezembro em transmissão com apresentação de IZA e Tatá Werneck.

Veja a lista de indicados:

Música do ano

'Batom de Cereja' – Israel e Rodolffo

'Girl From Rio – Anitta

'Morena' – Luan Santana

'Calma' - Marisa Monte

'Gueto - Iza



Clipe TVZ do ano

'Atenção' - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

'Girl From Rio' - Anitta

'Modo Turbo' - Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza

'Morena' - Luan Santana

'Rainha da Favela' - Ludmilla



Cantor do ano

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana



Cantora do ano

Anitta

Ivete Sangalo

Iza

Luísa Sonza

Marília Mendonça



Experimente (revelação)

João Gomes

L7nnon

Marina Sena

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro



Grupo do ano

Gilsons

Menos é Mais

Lagum

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto



Performance do ano

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Hit do ano

'Baby Me Atende' – Matheus Fernandes e Dilsinho

'Batom de Cereja' – Israel & Rodolffo

'Deixa de Onda' – Dennis, Ludmilla e Xamã

'Meu Pedaço de Pecado' – João Gomes

'Tipo Gin' – Kevin O Chris



Dupla do ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano

Categorias do Superjúri

Revelação do ano

Jadsa

João Gomes

Marina Sena



Canção do ano

'Crash' – Juçara Marçal

'Me toca' – Marina Sena

'Sonho da Lay' – Tuyo part. Luccas Carlos



Álbum do ano

'De Primeira' – Marina Sena

'Delta Estácio Blues' – Juçara Marçal

'Olho de Vidro' – Jadsa