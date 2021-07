Entenda o conflito de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda contra Zilu

A vitória de uma batalha judicial de Zezé Di Camargo contra a ex-mulher Zilu gerou ainda mais posts nas redes sociais, nesta sexta-feira (9). Graciele Lacerda, atual companheira do sertanejo, agora aparece citada pela empresária em rede social como responsável pela separação. Segundo empresária, eles tinham um relacionamento escondido por nove anos.

Na quinta-feira (8). Zilu publicou vídeo de poucos mais de dois minutos explicando conflito judicial. Nas imagens, ela diz que perdeu o recurso que tinha aberto, dando a entender que, na separação, assinou tudo que o sertanejo quis e que "justiça dos homens olha para o mais forte".

Zilu também criticou Zezé e atual mulher, Graciele Lacerda, que estariam "tripudiando" dela nas redes sociais.

Relato de Zilu

"Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado. Eu jamais entraria com um processo de se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida", declarou Zilu.

No vídeo, ela disse ter sido imatura quando casada com o sertanejo. "No momento da emoção e do desespero eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que de uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte", continuou.

"Seguimos juntos", disse Graciele

Legenda: Publicação de Graciele ao lado de Zezé Di Camargo em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Após a repercussão da vitória de Zezé na internet, Graciele Lacerda publicou ao lado do sertanejo em rede social. "Seguimos juntos e cada vez mais unidos na fé e no amor!", explica o post de Graciele, que aparece abraçada ao amado.

Na quinta-feira, Zilu respondeu a alguns comentários da publicação tecendo críticas a Graciele, noiva de Zezé.

Legenda: Respostas de Zilu para um usuário de rede social Foto: Reprodução/Instagram

A empresária afirmou que Graciele foi amante do sertanejo por nove anos. "Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?", questionou a empresária.

