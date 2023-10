Arma usada na morte de Rodrigo Amendoim era de amigo policial do influenciador

A arma utilizada na morte do influenciador digital baiano Rodrigo de Souza Silva, conhecido como Amendoim ou Mendo, pertencia a um policial militar que era amigo de infância dele, segundo relatório policial obtido pelo BNews. Rodrigo Amendoim foi encontrado morto no sábado (28), em um condomínio em Lauro de Freitas, na Bahia. Ele apresentava um ferimento na cabeça e estava próximo a uma arma de fogo.

A Polícia Militar registrou o caso como suicídio, mas as investigações seguem em andamento e testemunhas ainda serão ouvidas. Segundo o BNews, o PM esteve na casa do amigo por volta das 12h, mas ao sair da residência esqueceu a arma de fogo no local.

Veja também

Ele relatou que foi surpreendido no início da noite ao receber a informação de que Rodrigo tinha sido encontrado morto e uma arma havia sido encontrada próxima ao corpo. Foi quando o PM se deu conta de que havia esquecido o revólver no local.

O policial deve se apresentar nesta segunda-feira (29), na Delegacia Territorial de Itinga, que está apurando as informações do caso. Ele também deverá ser investigado pela Corregedoria da PM.