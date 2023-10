Morre influenciador digital Rodrigo Amendoim, informa parceiro de trabalho

O influenciador baiano Rodrigo Amendoim morreu, neste sábado (28). A informação foi divulgada pelo amigo e parceiro de trabalho de Amendoim, o influenciador Cristian Bell, por meio de stories no Instagram.

Amendoim fazias vídeos de humor nas redes sociais e era também conhecido como 'Mendo'.

Cristian Bell está no Ceará para participar de eventos, mas pediu ajuda para retornar à Bahia.

Rodrigo Amendoim tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Sua última postagem no stories foi há 20 horas. A última foto publicada no feed foi postada dia 10 de outubro, nela há diversos comentários lamentando a partida do influencer.