Famosos lamentam morte de influencer Rodrigo Amendoim; veja o que se sabe sobre o caso

Jojo Todynho e Tirullipa, e outros famosos, lamentaram a morte do influenciador Rodrigo Amendoim. O jovem de 24 anos foi encontrado no apartamento onde morava, em um condomínio no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Rodrigo de Souza Silva tinha 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

"Ele estava passando por tudo isso e ninguém escutava ele. Essa doença é séria, vamos ajudar quando alguém estiver passando por essa situação. Depressão não é frescura", escreveu Tirullipa ao publicar um vídeo do influenciador.

Nos stories, o humorista cearense também publicou uma foto do influenciador. "Muitas das vezes que mais nos 'faz' sorrir são as pessoas que mais sofrem no seu íntimo e precisam de ajuda", escreveu. Tirullipa ainda trouxe um alerta sobre saúde mental.

"Ter depressão não é sinal de falta de fé ou fraqueza, mas sim resultado do peso emocional que alguém suporta por um longo período. É uma condição que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Agradeça pela sua vida. E se tiver algum amigo passando por uma depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ajude”, disse Tirullipa.

Veja também

A apresentadora e cantora Jojo Todynho também fez compartilhou uma homenagem à Amendoim. Em alguns encontros que tiveram, Jojo relatou que o influenciador sempre foi "bastante educado e divertido". A vencedora do reality show A Fazenda também frisou que saúde mental.

"Não é brincadeira". "Depressão não é frescura. Não venda seus olhos para a sua realidade, para viver uma fantasia. Se você sabe que tem problema, se cuide. Em todos os aspectos da sua vida, se cuida", disse.

Laís Santiago, ex-namorada de Rodrigo, agradeceu as palavras de carinho que vem recebendo. Ela relatou que ainda não conseguiu dormir.

O ex casal se relacionou no começo da fama de Amendoim. "Eu e Rodrigo tivemos um relacionamento no passado, quando ele morava em uma casinha de madeira e eu praticamente vivia lá, com ele. Peguei essa fase humilde dele na qual era feliz. Não tem como uma pessoa que viveu isso com ele, não sentir. Não tem", contou.

A influenciadora Sthe Matos relatou ter passado mal ao saber da morte do amigo. "Estava no shopping com as meninas, que a gente foi resolver a situação do meu chip, e aí a gente viu a notícia sobre Mendo, um influenciador daqui de Salvador, que faleceu. Vei, na hora comecei a passar mal, sigo ele, a gente já se encontrou em alguns lugares assim, já conversou e tudo", contou.

O pagodeiro Tony Salles e o atacante do Cuiabá Deyverson lamentaram também a morte do influenciador.

Causa da morte do influenciador Ricardo Amendoim

Ao g1, a Polícia Militar informou que agentes estiveram na casa do influenciador após uma denúncia de disparo de arma de fogo no imóvel. O caso foi registrado como suicídio.

O corpo do influenciador foi encontrado em uma cama, com uma arma e um carregador ao lado.

Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado com suicídio, mas o caso será apurado.

Quem era Rodrigo Amendoim

Também conhecido como Mendo, Rodrigo Amendoim tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. A última foto publicada no feed foi postada no dia 10 de outubro, e nela há diversos comentários lamentando a partida do influenciador. Ele costumava publicar vídeos de sua rotina e conselhos, sobretudo amorosos, com humor.

Antes do trabalho como influenciador, ele vendia geladinhos e amendoins pelas ruas de Salvador. Numa entrevista recente a um podcast, ele disse que teve uma infância difícil. "Minha mãe me criava, mas eu também trabalhava desde muito jovem, tinha responsabilidades em casa. Com 12 anos, eu saía com uma caixa de geladinho nas costas, com 100 unidades, e tinha que voltar sem nenhum", desabafou.

Amendoim também narrou ao podcast que várias vezes na vida foi colocado para fora de casa por seus familiares.