Ex-assessor de Inês Brasil morre no Rio de Janeiro e cantora presta homenagem

A cantora Inês Brasil lamentou a morte do ex-assessor dela, William, conhecido como DJ Dablinho. Nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (5), ela lamentou o falecimento do amigo, que se afogou no mar, e deu os pêsames aos familiares.

“Os bons nunca morrem, eu tenho fé em Deus que, eternamente, você também está com Deus. E nos nossos bons corações, de todos da sua família e da gente que também te ama”, escreveu.

Veja também

Segundo Inês, o sepultamento ocorreu nesta sexta, no Cemitério do Murundu, no Rio de Janeiro. "Que Deus conforte o coração da mãe dele, dona Sônia e de todos os familiares”.

William faleceu em decorrência de um afogamento no mar. “Em nome de Jesus, vamos entregar nas mãos de Deus, ele estava na praia e a onda o levou. Te amo, William”, concluiu.

Morte por afogamento

O irmão do DJ Dablinho, Bruno Froes, detalhou que os familiares foram informados pelo Corpo de Bombeiros sobre o afogamento. O corpo de William já estava emborcado quando os bombeiros foram acionados.

“Nesse momento, o bombeiro viu que ele já estava em óbito, porque ingeriu bastante água e encheu o pulmão, desligando tudo em questão de um minuto”, disse. De acordo com o Metrópoles, William foi atingido por uma onda durante uma festa. Ele havia decidido passear na orla e subiu em uma pedra.

“Um onda pegou e levou ele, muito complicado. Realmente é triste, pegar e dar uma notícia dessa, pra todo mundo que gostava dele, todo mundo que conhecia o William sabia como era a energia dele”, disse Bruno.