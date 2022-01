Inês Brasil revela foto com ex-marido e fala sobre prostituição antes da carreira como cantora

Inês Brasil, 52, conhecida nacionalmente pela canção "Undererê", revelou uma foto antiga com o ex-marido no Twitter, neste domingo (23). Em publicação na rede social, ela revelou que o principal hit da carreira é uma homenagem ao ex-companheiro.

A carioca viveu 18 anos na Europa para viver com o alemão. “Manos, esse é o meu ex-marido que eu tanto falo, o Cris Karp, lindo, loiro dos olhos azuis. Foi para ele que eu escrevi a música ‘Undererê’, linda, bela, que fez tanto sucesso”, escreveu a cantora.

Veja postagens de cantora:

Na postagem, ela ainda detalhou como conheceu o ex-companheiro. "Eu conheci o Cris quando eu estava me prostituindo no Rio de Janeiro (RJ), e ele me levou para a Alemanha".

Ainda em tweets, Inês Brasil falou que deixou a prostituição e também o consumo de drogas, graças aos fãs. "Nunca critique e julgue a história de ninguém".

A cantora ainda declarou o desejo de ter um filme que conte a história de vida dela. Em postagem, ela marcou a plataforma Netflix.