Confirmada no BBB 24, Vanessa Lopes já levou unfollow de Yasmin Brunet por causa de Medina; relembre

Após ser confirmada como Camarote do Big Brother Brasil 24, nesta sexta-feira (5), polêmicas envolvendo Vanessa Lopes voltaram a repercutir nas redes sociais. A influenciadora famosa no TikTok já revelou que tem uma "rixa" com outra convidada da edição: Yasmin Brunet. A brasiliense e a modelo discutiram após Yasmin se separar do surfista olímpico Gabriel Medina. Vanessa também foi apontada como pivô da separação do casal, que estava junto há um ano.

"Não bloqueei nem deixei de seguir ninguém porque não vejo necessidade disso, sabe? Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar de fora de brigas", afirmou a tiktoker. "Eu só realmente quero deixar isso para lá mesmo. Sou muito tranquila, odeio brigas e prefiro ficar na minha mesmo. Talvez [ela] me bloqueou, não sei. Mas tá tudo bem", revelou ao Leo Dias na época.

Em maio de 2022, a influenciadora não comentou detalhes sobre a briga com Yasmin no podcast de Gabi Prado. "Ela não me mandou mensagem, não. Nunca me mandou mensagem. Prefiro não falar muito relacionado a ela", disse.

Outras polêmicas

Famosa por viralizar com dancinhas e vídeos de humor no TikTok, Vanessa também tem fama de "pegadora". A influenciadora, já teria se envolvido com João Guilherme e Neymar, conforme rumores apontados por seguidores.

Pai de Mavie, o jogador já teria aparecido em uma música "Chapadinha na Gaveta", gravada por Vanessa e Gabily para a Copa de 2022.

A influenciadora também foi alvo de críticas por ter levado os pais na Farofa da Gkay de 2022.

Big Brother Brasil 24

Os primeiros 18 participantes do Big Brother Brasil (BBB) 2024 estão sendo divulgados pela TV Globo nesta sexta-feira (5), o Big Day do reality show. Ao todo, 26 participantes vão integrar o elenco deste ano.

No domingo (7), durante o Fantástico, será aberta uma votação com mais 7 homens e 7 mulheres para o público decidir um homem e uma mulher para entrar na casa, fechando 20 participantes.

Na estreia do reality, segunda-feira (8), os 18 primeiros participantes anunciados irão escolher mais 3 homens e mais 3 mulheres, entre os que restaram na disputa do Fantástico, durante uma dinâmica ao vivo. Assim, será fechado o elenco com 26 brothers e sisters.