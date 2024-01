MC Bin Laden, confirmado no BBB 24, já foi barrado nos EUA devido a nome artístico

Anunciado como participante do Big Brother Brasil 24, nesta sexta-feira (5), MC Bin Laden revelou que se arrepende do nome artístico que utiliza. Jefferson Cristian dos Santos Lima, de 29 anos, nome de batismo dele, contou que já teve o visto estadunidense negado.

Em 2016, o artista de São Paulo recebeu um convite para se apresentar no Museu de Arte Moderna, em Nova York. Contudo, o governo dos Estados Unidos barrou a entrada dele devido ao nome artístico. Ele narrou a situação em vídeo, no seu canal do YouTube.

"Já fui julgado pelo nome artístico que tenho hoje. Muitos imaginam que o nome de 'Mc Bin Laden' foi para homenagear um terrorista. Jamais imaginei o tamanho do sucesso que iria fazer. A intenção era só fazer um sucesso no funk, na quebrada, com algumas músicas pesadas que eu fazia antigamente. Era um nome para impactar e chamar atenção. Jamais para homenagear ou fazer comparativos com algo do tipo", contou ele em desabafo no Facebook, em 2018.

Quando questionado pelas autoridades sobre a escolha do nome de MC Bin Laden, ele teria respondido que se tratava de um deboche e jurou não ter intenção de fazer apologia ao terrorismo.

"Uma vez me julgaram por não cantar mais músicas do tipo que eu fazia antigamente, falando de armas, drogas etc. Pois penso que temos um grande poder de influenciar jovens crianças e tudo mais", revelou.

Já em 2017, o artista também foi convidado para se apresentar na festa "Fluxo: Funk Proibidão", dedicada ao funk brasileiro, no país norte-americano, e teve a participação cancelada devido a atrasos no visto.

Em fevereiro de 2023, o artista lançou uma parceria com a banda britânica Gorillaz.

Big Brother Brasil 24

Os primeiros 18 participantes do Big Brother Brasil (BBB) 2024 estão sendo divulgados pela TV Globo nesta sexta-feira (5), o Big Day do reality show. Ao todo, 26 participantes vão integrar o elenco deste ano.

No domingo (7), durante o Fantástico, será aberta uma votação com mais 7 homens e 7 mulheres para o público decidir um homem e uma mulher para entrar na casa, fechando 20 participantes.

Na estreia do reality, segunda-feira (8), os 18 primeiros participantes anunciados irão escolher mais 3 homens e mais 3 mulheres, entre os que restaram na disputa do Fantástico, durante uma dinâmica ao vivo. Assim, será fechado o elenco com 26 brothers e sisters.