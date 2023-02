Música de MC Bin Laden em parceria com a banda Gorillaz é lançada: ouça

A parceria entre o brasileiro MC Bin Laden e a banda virtual britânica Gorillaz foi lançada nesse domingo (26), nas principais plataformas de streaming de música. O feat com o funkeiro, dono do sucesso "Tá Tranquilo, Tá Favorável", é uma das cinco faixas bônus da versão "Deluxe" do álbum "Cracker Island".

OUÇA O FEAT DE MC Bin Laden E Gorillaz

A canção "Controllah" foi gravada em maio de 2021, em um estúdio no Rio de Janeiro, conforme contou o paulista ao portal g1, em novembro do ano passado. Inicialmente, ela ficou de fora do novo trabalho da banda, lançado em 24 de fevereiro, mas saiu na versão "de luxo" do disco.

Na madrugada desta segunda-feira (27), o nome de MC Bin Laden chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, devido ao lançamento internacional. No Instagram, o artista brasileiro comemorou o lançamento e enalteceu o reconhecimento do ritmo brasileiro.

MC Bin Laden Músico "É uma vitória pro funk, pro movimento, um feat meu com uma das maiores bandas do mundo! Funk sendo ouvido no mundo todo, e trazer pro nosso país um feat de respeiro e grandeza. Tá nossa essência de funkeiro nato com a vibe f*da do Gorillaz."

Como adiantou na entrevista do fim do ano passado, o feat tem uma "vibe relax" e tranquila, característica das canções produzidas pelo Gorillaz.

Além de "Controlah", o músico revelou ao portal g1 que outra canção foi gravada com a banda liderada por Damon Albarn, vocalista do Blur, em 2021. O segundo feat ficou de fora do novo trabalho e deve ter sido guardado para uma ocasião futura.

"Cracker Island" também traz parcerias com outros artistas, como Bad Bunny, Tame Impala, Stevie Nicks e Beck.