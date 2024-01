Daniel Dalcin, ex-protagonista de Malhação, revela novo trabalho em restaurante: 'Digno'

Daniel Dalcin deu um tempo na carreira de ator e atua como proprietário de um restaurante de delivery de comida atualmente. Protagonista da Malhação, em 2009, ele revelou, nesta sexta-feira (5), que dá expediente diariamente no local, em Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro.

"É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo", desabafou o ator no Instagram, após Daniel Erthal viralizar vendendo bebida.

À Quem, ele revelou que vive uma fase frutífera no novo negócio e na vida pessoal. "Não tenho do que me queixar. Na minha vida, tudo está dando certo. O empreendimento dá certo e a carreira de ator não parou", disse.

Daniel irá atuar na série "Estranho amor", da AXN. Nela, ele viverá um policial que combaterá violência contra mulher. A série deve estrear ainda em 2024.

Início do trabalho em restaurantes

Em 2016, após a morte do pai dele para um câncer, ele resolveu trabalhar na creperia que a família possuía em Cabo Frio. Ele atuou como garçom, no caixa e na cozinha.

A lanchonete fechou durante a pandemia de Covid-19 e passou a funcionar apenas como delivery.

"Na época, não estava trabalhando tanto como ator. Eu, meu irmão e minha mulher assumimos o negócio em Cabo Frio. Hoje, estamos no Rio. Minha mãe também saiu de Cabo Frio e veio para cá. É um trabalho que exige muita dedicação. Para fazer dar certo, tive que colocar a mão na massa", disse.

Não tendo vergonha da sua outra carreira, Daniel ainda revelou que foi às ruas divulgar seu trabalho. "Eu panfletei na rua para falar do restaurante. Tinha que divulgar o meu negócio, que cresceu no boca a boca. Coloquei a mão na massa", contou.