Saiba quem é Vanessa Lopes, influenciadora nordestina apontada como novo affair de Gabriel Medina

A influencer Vanessa Lopes, de 20 anos, foi flagrada aos beijos com o surfista Gabriel Medina na última sexta-feira (18), na boate Villa JK, em São Paulo. De acordo com a coluna LeoDias, do Metrópoles, o casal foi visto juntos em dois eventos na capital paulista depois do atleta se separar de Yasmin Brunet.

A tiktoker é conhecida como uma estrela do aplicativo e acumula mais de 15 milhões de seguidores só na plataforma. A jovem natural de Recife, Pernambuco, também é bailarina.

Após o lançamento sua conta no TikTok em julho de 2019, passou a fazer bastante sucesso com suas danças e dublagens de músicas.

Além do aplicativo de vídeos, Vanessa também faz sucesso no Instagram. Lá, tem compartilhado seu cotidiano com mais de 9,3 milhões de seguidores.

Já no Youtube, o novo affair de Medina tem um total de 1 milhão de inscritos e já gravou vídeos com fenômenos como Rezende e Luisa Parente.

O portal Metrópoles ainda apontou que a jovem é colocada, segundo uma pesquisa da BR Media, como uma das influenciadoras brasileiras dessa nova geração que mais cresceram e geraram engajamento nas redes sociais no último ano.

RELACIONAMENTOS PASSADOS

O último relacionamento da jovem foi com o atleta Ricardo Rêgo, os dois ficaram juntos por seis meses. O relacionamento iniciou em junho de 2021, quando Vanessa assumiu o namoro com o jogador de futebol de Recife.

Ricardo é bastante conhecido no Nordeste e seguido por milhões no Tik Tok. No entanto, depois de seis meses de idas e vindas, os dois terminaram o namoro por conta da distância. Isso porque, na época, Ricardinho, como também é conhecido, havia se mudado para os Estados Unidos.

Legenda: A influenciadora Vanessa Lopes já admitiu ter ficado com João Guilherme, ex de Jade Picon Foto: Reprodução/Instagram

Então, algum tempo após o término, Vanessa revelou para o youtuber Matheus Mazzafera que teve um affair com o ator João Guilherme.

A jovem ainda acrescentou que teria interesse em ficar novamente com o ex-namorado de Jade Picon. Agora, em fevereiro deste ano, Vanessa voltou a ter seu nome nas manchetes depois de ser vista aos beijos com o surfista Gabriel Medina, recém separado.

SEPARAÇÃO DE MEDINA

O casamento entre o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet chegou ao fim em janeiro de 2020, segundo publicado pelo colunista Leo Dias. Informações dão conta de que os dois já estariam vivendo separados e a confirmação da assessoria foi feita o início desta tarde.

Cheios de declarações amorosas nas redes sociais, os dois se casaram oficialmente em uma cerimônia discreta no Havaí, logo após completarem um ano de namoro. A relação, no entanto, nunca foi aceita completamente pela família do rapaz.