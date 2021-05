Gabriel Medina entra para Top 10 de maiores vencedores do surfe mundial

A conquista da etapa de Rottnest Island, na Austrália, rendeu a Gabriel Medina a 16ª vitória em uma etapa de elite na carreira. Agora, o brasileiro se encontra no Top-10 de mais vitoriosos da história do Circuito Mundial de Surfe, empatado com o ex-surfista Martin Potter, do Reino Unido.

Entusiasmado com a segunda vitória na perna australiana, Medina publicou uma foto com os três troféus conquistados no país da Oceania, sendo dois títulos (Narrabeen e Rottnest Island) e um vice (Newcastle). Ele ainda tem um vice no Pipe Masters, no Havaí, na abertura da temporada.

O lendário surfista Kelly Slater, que foi 11 vezes campeão mundial, está na liderança isolada do ranking, com 55 vitórias. O norte-americano Tom Curren aparece na segunda colocação, com 33 conquistas. Tom Carroll, da Austrália, completa o pódio com 26 troféus.

Medina é o único brasileiro da lista de Top 10. Com duas conquistas acumuladas, precisa de mais duas para quebrar o recorde pessoal de triunfos em uma única temporada.

Top-10 maiores vencedores da história do Circuito Mundial de Surfe:

1º - Kelly Slater (Estados Unidos) - 55 vitórias

2º - Tom Curren (Estados Unidos) - 33

3º - Tom Carroll (Austrália) - 26

4º - Mick Fanning (Austrália) - 22

5º - Andy Irons (Havaí) - 20

6º - Damien Hardman (Austrália) - 19

7º - Barton Lynch (Austrália) - 17

7º - Mark Richards (Austrália) - 17

9º - Martin Potter (Reino Unido) - 16

9º - Gabriel Medina (Brasil) - 16