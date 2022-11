Vanessa Lopes lança música especial para Copa do Mundo e é criticada na web

A influenciadora digital Vanessa Lopes e a cantora Gabily apresentaram no programa 'TVZ', do canal Multishow, a música 'Chapadinha na Gaveta' como "música-tema" da Copa do Mundo. Superproduzido, o clipe da canção viralizou em poucos dias e chegou a mais de 35 milhões de reproduções nas redes sociais. Contudo, não agradou muita gente.

Segundo a coluna Splash, do Uol, a letra da música e a performance da dupla provocaram uma onda de críticas na internet. Nem mesmo os passinhos de TikTok criados por elas conseguiram agradar ao público.

"Esse vídeo da Vanessa Lopes fazendo passo de TikTok enquanto a outra mulher tá cantando me causou uma das maiores vergonhas alheias da minha vida", escreveu uma internauta no Twitter.

De acordo com a coluna, até o cantor Gustavo Mioto, que também participava do TVZ quando a música foi lançada, teria feito careta ao ouvir Gabily desafinar ao cantar "If I Ain't Got You", de Alicia Keys, no palco do programa.

