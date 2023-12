Isis Valverde exibe aliança de noivado de R$ 500 mil em fotos de Natal

A atriz Isis Valverde publicou no Instagram, na segunda-feira (25), uma série de fotos de seu Natal, inclusive uma que mostra a aliança de noivado. A artista ficou noiva do empresário Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo, há poucos dias. Conforme o jornalista Léo Dias, o acessório custou R$ 500 mil.

Nas imagens, Isis ainda aparece abraçada com o companheiro, dançando e ao lado da mãe.

Nos comentários da postagem, Isis recebeu felicitações e o carinho dos fãs. “Que linda! Seja feliz nesse noivado. Seja feliz sempre”, escreveu uma pessoa. “Dá pra ver a felicidade nos olhos dos dois”, disse outra.

Isis e Marcus assumiram publicamente o namoro em junho desse ano.