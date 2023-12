Gyselle Soares assume relacionamento com o cantor Thiago Servo

Gyselle Soares assumiu que está namorando o cantor Thiago Servo, que fez dupla com Thaeme. A ex-BBB passou o Natal com a família do artista e fez um post em suas redes sociais, na segunda-feira (25), assumindo o relacionamento.

“Muito amor para dar”, escreveu ela na legenda de uma foto dos dois. Ele retribuiu o carinho nos comentários: “Meu amor todinho”.

Veja também

Gyselle e Thiago se conheceram no reality show “A grande conquista”, da RecordTV, que terminou em julho, e já tinham a torcida dos fãs pela proximidade no programa. No entanto, o romance só começou após eles saírem do confinamento.

Já Thiago virou notícia em novembro desse ano após descobrir que estava pagando pensão alimentícia para uma criança que não é dele. O cantor entrou com uma ação indenizatória para reaver mais de R$ 1 milhão que foram pagos. O artista chegou a ser preso em 2016 por atraso no pagamento da pensão.