Paris Hilton compartilha foto com os dois filhos pela primeira vez: 'Conto de fadas realizado'

A modelo e socialite Paris Hilton compartilhou fotos ao lado dos dois filhos, pela primeira vez, nessa segunda-feira (25) de Natal. Usando pijamas estampados de xadrez, ela e o marido, Carter Reum, pousaram com os herdeiros: Phoenix, que completa 1 ano em janeiro de 2024, e London, que nasceu em novembro.

Apesar de ser a primeira vez que a artista divulga fotos da família completa, ela preferiu manter o rosto da recém-nascida em anônimo. London e Phoenix foram gerados por barriga de aluguel.

"No início de 2023, nunca poderia imaginar a felicidade e a gratidão que sentiria neste momento. Minha linda família de quatro pessoas, meu sonho de conto de fadas realizado!", escreveu Paris na legenda.

Legenda: Artista preferiu não revelar rosto da recém-nascida Foto: reprodução/@parishilton via Instagram

Veja também

Nos comentários da publicação, alguns usuários voltaram a atacar a aparência do primogênito da atriz. No entanto, na mesma seção, fãs dela rebateram as afirmações. "Vocês vão para o inferno por fazerem sarro de uma criança", disse uma internauta. "Quando você vê que as pessoas crescidas estão fazendo piada com um bebê, pode ver o quão perdido está este mundo", afirmou outro. "Que triste que as pessoas possam ser tão malvadas com uma criança inocente. E as pessoas se perguntam porque é que ela não mostra a London. Vocês precisam arranjar uma vida, porque seguem ela?", lamentou um terceiro.