MC Mirella compartilha foto na cama de hospital enquanto se prepara para parto da primeira filha

A cantora MC Mirella está compartilhando com os fãs o passo a passo para a chegada da primeira filha, Serena, fruto do relacionamento da artista com Dynho Alves.

Nos stories do Instagram, MC Mirella preparou uma contagem regressiva para a chegada da herdeira. No início da tarde desta segunda-feira (25), ela informou aos seguidores que estava indo para a maternidade após o "tampão mucoso" ter saído em uma cor mais rosada.

Ela mostrou as malas que levou para o hospital e compartilhou o print de um grupo no Whatsapp chamado "Parto da Mirella", onde aparece a foto dela na cama do hospital. Nos stories, ela ainda informou que está indo para a "indução" do parto.

"Vamos para a indução. Torçam por mim", disse nos stories. O movimento de preparação começou ainda no domingo (24), véspera do Natal, quando ela compartilhou que havia saído um outro "tampão mucoso", que definiu como uma “rolha” que fecha o útero.

O compartilhamento de todos os passos para a chegada da filha Serena, nas redes sociais, tinha sido um combinado entre a cantora e os fãs.

Entre os stories sobre a preparação para o parto, MC Mirella aproveitou para fazer publicidade para a plataforme Blaze e ressaltou: "jogue com responsabilidade".