Ex de Preta Gil desabafa sobre 2023 enquanto cantora comemora livramentos: 'Rasgou a cartinha'

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, fez um desabafo sobre o Natal nesse domingo (24). A artista, por outro lado, demonstrou gratidão na data.

"Vocês acreditam em Papai Noel? Sei lá, acho que rasgou a cartinha e jogou fora. Sabe quando você entra com um pé para estourar a champanhe e vem uma armadilha do Pica Pau?", disse Rodrigo em seus stories do Instagram.

"Chega ali com balde de água gelada e taca na sua cabeça? Você fica meio desnorteado? É tipo isso que está rolando neste momento. Só um desabafo, mesmo", continuou. O personal passou a véspera de Natal ao lado da família e, nesta segunda-feira (25), compartilhou que foi dormir cedo e não comeu em excesso.

Já Preta Gil compartilhou fotos no Instagram com uma legenda de felicidade. "Eu só tenho que agradecer o menino Jesus por todas as vitórias e livramentos. Além!!! Feliz Natal a todes!!!", escreveu a artista.

Preta passou a ceia natalina ao lado do filho, Francisco Gil, da neta, Sol de Maria, e de outros familiares e amigos. A artista recentemente anunciou que está curada do câncer de intestino.

Separação conturbada

Preta e Rodrigo passaram oito anos juntos e se separaram em abril de 2023, em meio ao tratamento contra o câncer da cantora. A artista revelou que o personal a traiu por sete meses.

Rodrigo se envolveu com a stylist e ex-amiga da cantora, Ingrid Lima, entre 2022 e 2023. Preta afirmou que se separou antes mesmo de descobrir a traição, porque se sentiu abandonada após o diagnóstico da doença.

"Eu achando que a doença era o meu maior problema, e é o meu maior problema, definitivamente, porque é a minha saúde, eu poderia não estar aqui agora conversando com você. Mas a vida ali, não satisfeita com aquela questão toda, veio ainda uma separação, eu tive uma septicemia, quase morri", afirmou em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha".