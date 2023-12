Curada do câncer, Preta Gil anuncia volta do Bloco da Preta no Carnaval de 2024

Curada do câncer de intestino, a artista Preta Gil anunciou nas redes sociais, na última sexta-feira (22), o retorno do Bloco da Preta, no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2024. Esse será o 15º ano do Bloco.

“É com meu coração transbordando de felicidade, que eu venho anunciar minha volta aos palcos comemorando os 15 anos do Bloco da Petra: De volta ao Sol” anunciou Preta Gil, no Instagram.

A volta do Bloco já tem data para ocorrer: 4 de fevereiro de 2024, no RioArena, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda.

“Eu esperei muito por esse encontro para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!”, completou Preta, referindo-se à sua cura do câncer de intestino, que foi anunciada no último dia 11 de dezembro.