Gilberto Gil celebra fim do tratamento de Preta Gil contra câncer: 'melhor notícia do ano'

Nesta terça-feira (12), Gilberto Gil comemorou o fim do tratamento oncológico de Preta Gil. Na segunda (11), a cantora revelou a notícia através das redes sociais.

"O sucesso no tratamento de Preta Gil é a melhor notícia do ano para a Família Gil", escreveu na publicação. O cantor ainda colocou versos da música "Realce": “Se a vida fere / Como a sensação do brilho / De repente a gente brilhará”.

Veja também

"Meu rei", escreveu Preta nos comentários. "Te amo, obrigada, pai, por tudo", declarou.

A cantora havia sido diagnosticada com câncer no intestino e realizou uma reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia há 10 dias no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo.

Veja a publicação