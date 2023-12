Porta dos Fundos cancela Especial de Natal já gravado por 'timing' com guerra em Israel

O Especial de Natal do Porta dos Fundos foi cancelado e não será exibido neste fim de ano por conta da guerra entre Israel e Palestina. A produção já estava gravada e narraria histórias inusitadas da Bíblia e seria estrelada por Fábio Porchat.

A gravação ocorreu em agosto no Rio de Janeiro, antes dos conflitos no oriente médio começarem em outubro. O Porta dos Fundos não citou a guerra no comunicado de cancelamento, mas a coluna recebeu a informação de que foi o "principal motivo". A nota cita o "timing" do humor com a situação pela qual o mundo passa atualmente.

"Decidimos não lançar o Especial de Natal este ano. Quando ele foi escrito e filmado, o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje. Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado. A atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico do Especial de Natal se transforme em outra coisa. Qualquer novidade será comunicada oportunamente", diz nota da produtora de vídeos.

Veja também

Stand-up sobre o Velho Testamento

A Splash acompanhou a gravação, e informou que o enredo era um stand-up sobre o Velho Testamento, mas sem Jesus como um dos personagens. O cenário remetia ao Oriente Médio no ano 30 Depois de Cristo (D.C).

O especial de 2023 marcaria a décima edição da produção e seria exibido no serviço de streaming Paramount+.