Iron Maiden anuncia show no Brasil em 2024

A banda Iron Maiden anunciou nesta terça-feira (12), através do Instagram, que trará a turnê The Future Past para o Brasil em 2024. O show acontecerá em São Paulo no dia 6 de dezembro.

A venda de ingressos terá início a partir do dia 20 de dezembro. Os interessados poderão realizar a compra através do site Livepass.

O público poderá comprar tickets para os seguintes setores: pista premium, pista, cadeira nível 1, cadeira superior. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.

O show contará com abertura da banda dinamarquesa Volbeat. O grupo Iron Maiden ainda informou que outras datas para 2024 ainda serão anunciadas.

Confira o anúncio: