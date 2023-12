Star+ será descontinuado em 2024 e Disney+ integra catálogo do antigo streaming

A Walt Disney Company anunciou, nesta terça-feira (12), que a plataforma de streaming Star+ será descontinuada no Brasil a partir do segundo trimestre de 2024. Com a decisão, o catálogo da plataforma será integrado a Disney+.

Através de comunicado à imprensa, a empresa declarou que pretende oferecer uma melhor experiência aos usuários ao unificar o catálogo em apenas um aplicativo.

Transmissões de jogos ao vivo, ESPN, National Geographic, 20th Century Studios, FX, dentre outros produtos ofertados pelo Star+ também devem migrar para a Disney+.

Informações sobre possíveis mudanças de preço serão anunciadas futuramente. Atualmente, os serviços podem ser assinados separadamente, sendo R$ 33,90 o valor mensal para ter acesso a Disney+ e R$ 40,90 para a Star+, ou através do Combo+, de R$ 55,90.