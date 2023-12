TikTok Awards acontece nesta terça (12); veja horário e como assistir

O TikTok Awards 2023 acontece nesta terça-feira (12), em São Paulo. O evento revelará os criadores de conteúdo mais votados pelo público nas 16 categorias desta edição.

A cerimônia contará com apresentação de Eliana, que também estará acompanhada de Giovanna Antonelli e Lucas Rangel. Entre os finalistas, há nomes como Luva de Pedreiro, Vivi Cake, Fred, Viih Tube e Malu Borges.

Como assistir ao TikTok Awards 2023

O público poderá assistir ao evento através do aplicativo do TikTok. A transmissão ao vivo terá início às 19h, exibindo o tapete vermelho. Já o anúncio dos vencedores terá início às 20h30. A programação também conta com apresentações especiais.

A seguir, confira um passo a passo de como acessar a live:

Baixe o aplicativo TikTok e efetue o login; Inicie uma busca e escreva o usuário do perfil oficial do TikTok Brasil (@tiktokbrasil); Entre no perfil e clique no ícone quando estiver sinalizado que a live está sendo transmitida; Para solicitar que o aplicativo notifique o início da transmissão, basta clicar em "Evento LIve: Hoje às 19:00" logo abaixo da descrição e apertar em "registrar'.

Confira as categorias e os indicados

Criador do Ano

Luva de Pedreiro (Iran Ferreira)

Larissa Gloor

Junior Caldeirão

Vivi Cake

Gustavo Tubarão

Xurrasco

Malu Borges

João Ferdnan

Reeh Augusto

Manual do Mundo

Bombou na ForYou

Daniel Jubnelson

Vanessa Lopes

Lara Santana

Gabryell Urlan

Jully Molinna

Joyce Müller

Jojo Todynho

Matheus Costa

Pkllipe

Jeh Diniz

Estrela TikTok

Larissa Manoela

Viih Tube

Jade Picon

Celso Portiolli

Giovanna Ewbank

Jojo Todynho

Sabrina Sato

Clara Moneke

Lázaro Ramos

Pequena Lo

#TikTokMeFezAssistir

Renata Moniz

Arthur Viana

Matehus | Loading Séries

Duda Menegheti

Karol Gomes

Luan Damascena

Ju Cassini

Ygor Palopoli

Foquinha

Carol Moreira

Medalha de Ouro

Luva de Pedreiro (Iran Ferreira)

Braune

Canal WAMO

Gustavo Machado

CazéTV

Galvão Bueno

Felipe Motta

Natalia Guitler

Fred

Rebeca Andrade

Zerou o Game

Deyvid Barreto

Cortes LOUD Coringa

Haru

Vermelho Gameplay

Ruyzo

ithuriana

Guigo Akirah

Tuitabi

Dona Maria Gameplays

Lexa KT

Credo, Que Delícia

Daniela Choma

Vivi Cake

Eloá Almeida

Rand Bartender

Martim Gil

Iago Modesto

Arthur Paek

Senhores Bacanas

Leo Kazuya (Rolê de Vegano)

Gui Tank

#TikTokFashion

Malu Borges

TicToxica (Gabb)

Marcela Baccarim

Luiza Parente

Sarah Gama

Marco Quadros

Stephanie Marques

Juan Guedes

Lívia Marques

Surra de Beleza

Mari Maria Makeup

Carol Mamprin

Juliana Luziê

Drica Divina

Renata Santti

Franciny Ehlke

Karen Bachini

Adam Mitch

Mirella Qualha

Virginia Fonseca

Prof do Ano

Mr. Bean da Matemática

Teacher Elza

Gis com giz

Professor Noslen

Operação Barbarussa

Prof; Lucas Moreno (Moleculando)

Simone Porfiria

Prof. Samuel Cunha

Rodrigo Bressan

Prof. Ramilton Batinga

Quem Sabe Faz Ao Vivo

Fa

Yas

Richard Martins

Giana

Biarciane

Juninho Manella

Ystefani

João Ferreira

Paulo Salvador

Amanda Mangilli

Descubra Novas Vozes

Mariana Fagundes

Cryzin

Thiago Veigh

Treyce

Kadu Martins

Luan Pereira

Vivi

Kevi Jonny

realkayblack10

Mavi

Artista TikTok

Léo Santana

Luísa Sonza

Alok

Ana Castela

Felipe Amorim

Dennis

Ludmilla

Juliette

Kvsh

Xand Avião

#TikTokMeFezOuvir

Tá Ok - Dennis DJ e Kevin O Chris

Zona de Perigo - Leo Santana

Mas Existe Um Lugar Speed - Kaio Vianna, Noemi Leal e Cryzin

Pra Vaquejada eu Vou - Gean Toddy

Vem Morenin - Neno no Beat e MC Rica

Barbie de Chapéu - Paula Guilherme e Melody

Melhor Versão - Gustavo Mioto

Toca o Trompete - Felipe Amorim

Gol Bolinha, Gol Quadrado 2 - Mc Pedrinho e DJ 900

Vem Com a Tropa do Tubarão - DJ LK DA ESCÓCIA, MC Ryan SP e Mc Pânico

#CleanTok por Unilever

Ari Dantas

Jackson Moura

Luciano do Valle

Cozinhe Já

Raissa Chaddad

Douglas

Gil do Vigor

Ellen Milgrau

Julia Barni

Leoni Lane