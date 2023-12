Qual novela vai substituir Escrito nas Estrelas no Viva?

O Canal Viva divulgou a lista de novelas que vão entrar na programação entre o final deste ano e o começo do próximo. O canal estava reprisando as novelas Corpo Dourado (1998), às 13h, e Escrito nas Estrelas (2010), às 15h30.

Com a conclusão dos enredos, eles serão substituídas respectivamente por Andando nas Nuvens (1999) e Sinhá-Moça (2006). A segunda versão de Sinhá-Moça, de Benedito Ruy Barbosa, será a primeira a estrear, logo no dia 1º de janeiro.

Conforme o portal Observatório da TV, a novela é baseada no romance com mesmo nome, escrito por Maria Dezonne Pacheco Fernandes. A adaptação contou com o trabalho de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, ambas filhas de Benedito.

Veja também

Sinha-Moça já foi ao ar em Vale a Pena Ver de Novo, em 2010, tratando de uma história de amor, escravidão e política. O elenco contava com Débora Falabella, Danton Mello, Osmar Prado, Bruno Gagliasso, Ísis Valverde, e Chico Anysio.

Já no dia 22 de janeiro, terá a estreia de Andando nas Nuvens. A produção de Euclydes Marinho narra as aventuras do protagonista Otávio Montana (Marco Nanini) que perdeu parte das memórias. O elenco tem a presença de Cláudio Marzo, Débora Bloch, Marcos Palmeira, Vivianne Pasmanter, e Susana Vieira.

Que horas vai ao ar?

A novela Sinhá-Moça vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 15h30 e das 23h45. Aos domingos, haverá maratona a partir das 14h15.

No caso de Andando Nas Nuvens, a novela vai ao ar de segunda a sábado, a partir de 13h. Nos domingos, a maratona tem início às 9h20.