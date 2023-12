Ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas ficam noivos

Quase dois anos após se conhecerem no Big Brother Brasil (BBB), Gustavo Marsengo e Laís Caldas vão se casar. A novidade foi anunciada em postagem conjunta nas redes sociais, nesse domingo de véspera de Natal (24), mesma data em que o pedido foi feito.

Eles namoram desde a edição de 2022 do programa e moram juntos. Na publicação, Gustavo se declarou para Laís.

Veja também

"Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza que você seria a mulher da minha vida! Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo", escreveu o ex-brother.

"Mas depois que decidi passar o Natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela. E já não dava para esperar muito tempo, se não o Seu Bigode ia vir puxar meu pé a noite", disse Gustavo, em referência ao pai da noiva, que morreu em dezembro de 2021.

"Brincadeiras à parte, infelizmente não conheci meu sogro a tempo, mas tenho certeza que não poderia escolher parentes melhores dos que você me deu. E que seu Augusto, lá de cima, irá abençoar esta união. Também não poderia escolher dia mais especial que este também, afinal, hoje comemoramos o nascimento de Cristo, que é a personificação do Amor. E é isso que eu quero pra nós dois, que esta data represente o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você! Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo. Você quer se casar comigo?", concluiu Gustavo o texto nas redes sociais.

A noiva, então, respondeu pelos comentários: "infinitas vezes SIM, te amo".