Beyoncé posta novas fotos de sua passagem por Salvador

A cantora Beyoncé presenteou mais uma vez os fãs brasileiros com novas fotos de sua passagem por Salvador, postadas no Instagram na madrugada desta segunda-feira (25).

As imagens, que já somam mais de 2,4 milhões de curtidas em menos de 8 horas, mostram a cantora e o marido, Jay-Z, no momento da chegada ao Brasil, na última quinta-feira (21). Beyoncé aparece novamente envolta à bandeira do país e do estado da Bahia.

"She is BAIANA BABY! We love u", escreveu Ivete Sangalo nos comentários. A atriz Taís Araújo também deixou sua mensagem: "Vc brocou, minha irmã. A Bahia é f*da mesmo! O povo da Bahia é f*da e merece mesmo esse amor que você derramou".

"A coisa mais fofa", disse Ludmilla, que encontrou Beyoncé, junto à sua esposa, Brunna Gonçalves.

E também teve trabalho de brasileiro no look da nova publicação. Beyoncé visitou o Brasil na semana passada usando um conjunto jeans da coleção de outono de 2023 da PatBo, criado por Patricia Bonaldo. O look fez parte do desfile da New York Fashion Week.

Legenda: Uma das imagens mostra o momento em que Beyoncé e seu marido, Jay-Z, chegam ao Brasil Foto: Reprodução/Instagram

Acontece que Patricia também não sabia da vinda, assim como todos os fãs brasileiros da cantora vencedora de 32 prêmios grammy. Ela só viu quando Beyoncé desceu de seu jatinho avaliado em R$ 354 milhões na quinta-feira, vestindo seu modelo.

"Não me comunicaram que ela usaria no Brasil. A equipe da Beyoncé disse que ela tinha um evento super especial. [Dizendo que] Ela quer esse jeans e [perguntando] se a gente está ok em mandar esse look para ela”, disse a estilista ao Estadão.