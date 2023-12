Ludmilla mostra foto com Beyoncé: 'Mudou a minha vida'

A cantora Ludmilla compartilhou, neste sábado (23), o registro dela junto a Beyoncé, durante a rápida passagem da diva pop por Salvador, na Bahia, na última quinta-feira (21). A brasileira falou sobre o momento e ressaltou a inspiração que Beyoncé teve na sua trajetória.

"Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito Beyoncé você mudou minha vida obrigada por existir", escreveu Ludmilla na publicação no Instagram.

A cantora brasileira ainda fez uma brincadeira sobre como estava após receber a foto com Beyoncé, publicando uma foto deitada no chão. "Quem está postando é minha alma", completou ela.

No início da carreira, Ludmilla tinha como nome artístico MC Beyoncé. Ela falou em diversas entrevistas sobre o sonho de conhecer a norte-americana e tinha publica, ainda na quinta-feira, que aquele havia sido o dia mais feliz da vida dela.

A esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves deu detalhes do encontro entre as duas artistas e disse que Beyoncé já conhecia a cantora brasileira. “Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud”, escreveu a ex-BBB no Twitter, na madrugada desta sexta-feira (22).

Beyoncé no Brasil

Em aparição surpresa, Beyoncé esteve no Brasil e subiu ao palco do Club Renaissance por volta de 23h15 da quinta-feira, em Salvador, na Bahia. A cantora pousou na capital baiana e foi escoltada pela Guarda Municipal ao Centro de Convenções da cidade, onde ocorreu o evento.

"Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance. Estou aqui porque amo muito vocês", disse Beyoncé ao subir no palco. "Foi muito importante para mim estar aqui na Bahia. A Renaissance é sobre liberdade, é sobre beleza, alegria, tudo que vocês brasileiros são. Estou muito feliz de estar aqui", continuou a cantora.

O evento era para convidados famosos, contudo, após a estreia mundial do filme "Renaissance: a film by Beyoncé", a equipe da cantora também chamou os fãs que assistiam à produção no Shopping Bahia.

No Instagram, a cantora também mudou a localização para "Salvador, Bahia, Brazil".