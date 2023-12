Beyoncé publica fotos de passagem por Salvador; avião da cantora deixou o Brasil de madrugada

Após aparecer de surpresa em Salvador nesta quinta-feira (21), a cantora Beyoncé, de 42 anos, já deixou o Brasil. Segundo informação da revista Quem, a norte-americana embarcou na madrugada desta sexta-feira (22) no aeroporto de Salvador, na Bahia, com destino aos Estados Unidos.

A passagem-relâmpago pelo País rendeu um álbum de fotos da cantora. Entre as imagens, publicadas no site de Beyoncé, duas são dela no voo de ida para a capital baiana.

Foto: Reprodução / beyonce.com

Foto: Reprodução / beyonce.com

Beyoncé esteve no Brasil e subiu ao palco do Club Renaissance por volta de 23h15 desta quinta. A cantora pousou na capital baiana e foi escoltada pela Guarda Municipal ao Centro de Convenções da cidade, onde ocorreu o evento.

No Club, a artista fez um discurso e abriu para um DJ.

"Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance. Estou aqui porque amo muito vocês", disse Beyoncé ao subir no palco. "Foi muito importante para mim estar aqui na Bahia. A Renaissance é sobre liberdade, é sobre beleza, alegria, tudo que vocês brasileiros são. Estou muito feliz de estar aqui", continuou a cantora.

Legenda: Beyoncé surpreendeu fãs nesta quinta (21) ao aparecer em festa 'Club Renaissance' Foto: Reprodução/Twitter

O evento era para convidados famosos, contudo, após a estreia mundial do filme "Renaissance: a film by Beyoncé", a equipe da cantora também chamou os fãs que assistiam à produção no Shopping Bahia.

No Instagram, a cantora também mudou a localização para "Salvador, Bahia, Brazil".

Legenda: Cantora atualizou a localização nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram/@beyonce

Club Renaissance

O "Club Renaissance" aconteceu em Salvador, na Bahia. A festa acontece para promover o lançamento do novo filme da cantora Beyoncé, o "Renaissance: A Film by Beyoncé".

A produção apresenta o processo criativo por trás da turnê mundial "Renaissance", que aconteceu neste ano. O "Club Renaissance" foi organizado em várias cidades do mundo.

A decoração do evento foi inspirada na estética da turnê, que traz referências dos gêneros disco e dance dos anos 1970 e 1980, estilos que estão presentes no último álbum da cantora.