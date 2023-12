Beyoncé chega ao Brasil para festa 'Club Renaissance', em Salvador

A Guarda Municipal de Salvador confirmou na noite desta quinta-feira (21) que a cantora Beyoncé chegou ao Brasil. "GCM fazendo a escolta da diva @beyonce!", escreveram na legenda. O órgão postou ainda um vídeo da cantora. Em abril, o jornalista José Norberto Flesch havia informado que a cantora viria ao país para turnê em 2024.

"Estou aqui por amo muito vocês", disse Beyoncé ao subir no palco por volta de 23h15. "Foi muito importante pra mim está aqui na Bahia. A Renaissance é sobre liberdade, é sobre beleza, alegria, tudo que vocês brasileiros são. Estou muito feliz de estar aqui", continuou a cantora.

A cantora fez discurso um no Club Renaissance, que ocorre na capital baiana, nesta quinta. O evento é para convidados famosos, contudo, após estreia mundial do filme Renaissance: a film by Beyoncé", a equipe da cantora também chamou os fãs que assistiam ao evento no Shopping Bahia.

Veja também

Fãs também especulam que a cantora Ludmilla estaria a caminho do Centro de Convenções para encontrar a cantora. Ludmilla já havia ido a alguns shows de Beyoncé.

Veja também

Club Renaissance

O "Club Renaissance" acontece em Salvador, Bahia. A festa acontece para promover o lançamento do novo filme da cantora Beyoncé, o "Renaissance: A Film by Beyoncé".

A produção apresenta o processo criativo por trás da turnê mundial "Renaissance", que aconteceu neste ano. O "Club Renaissance" foi organizado em várias cidades do mundo.

A decoração do evento é inspirada na estética da turnê, que traz referências dos gêneros disco e dance dos anos 70 e 80, estilos que estão presentes no último álbum da cantora.

Entenda rumores

Rumores de fãs apontavam que Beyoncé teria pousado no aeroporto de Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (21), no início da noite. No X, antigo Twitter, "abelhas" fiéis da cantora revelam que a publicação de um Stories, no Instagram, confirmou a presença da mãe de Blue Ivy no país.

Legenda: Beyoncé postou montagem nesta quinta-feira (21) Foto: Reprodução/Instagram/Beyoncé

O prefeito da cidade, Bruno Reis, também brincou com a suposta chegada da cantora. "Não direi nada, mas haverá sinais”, seguido por emojis de abelha e coroa. Beyoncé é conhecida como Queen B (Abelha-rainha).

O portal norte-americano Pop Base confirmou que Beyoncé está no país. "Beyoncé anuncia sua chega no Brasil com novo Stories no Instagram", escreveram.

A expectativa é que a artista apareça na festa "Club Renaissance", que ocorre no Centro de Convenções, após o lançamento do filme "Renaissance: a film by Beyoncé".

Durante a estreia da obra no Shopping da Bahia, a equipe da estadunidense convidou fãs que estavam na sessão para o evento.

"O show ainda não acabou. A conexão com o Brasil é forte e ainda tem surpresas por vir", teria dito Bey através da assessoria aos fãs.

Fãs também apontaram um suposto comboio composto pela Polícia Federal e Guarda Municipal da cidade para supostamente fazer a escolta da cantora ao local do evento.

A marca de cerveja Bud

O perfil oficial da Budweiser Brasil também deu a entender que a cantora estaria aqui, ao perguntar: "já pode soltar o que vem aí?", ao repostar uma imagem clássica da música "Formation", do álbum Lemonade.

Beyoncé em Fortaleza

Há 10 anos, em setembro de 2013, Fortaleza testemunhava a presença, a potência e a voz de uma das maiores artistas do mundo. Em 8 de setembro de 2013, a cantora Beyoncé desembarcava na capital do Ceará para um show histórico na Arena Castelão com a sua ‘The Mrs Carter Show World Tour’.

Os fãs viveram - e como viveram - naquele ano. Dedicados, eles até acamparam, vieram de outros estados, passaram inúmeras horas na fila e entoaram, com todo fôlego, a setlist repleta de sucessos da diva pop.

Beyoncé subiu ao palco da Arena Castelão em um collant branco cheio de pérolas, salto alto e cabelos esvoaçantes.

Para um público de cerca de 35 mil pessoas, um grande telão móvel horizontal - que ia de cima a baixo do palco - anunciou a sua tão sonhada chegada para o primeiro show de estadia da turnê no Brasil.

Ela ainda se esforçou para pronunciar o nome de Fortaleza logo no início da apresentação, e saiu algo parecido com “Fôraleiza”, levando os fãs à loucura com seu sotaque todo carregado do inglês.

Legenda: Beyoncé veio a Fortaleza em 2013, para show na Arena Castelão Foto: JL Rosa/ Arquivo Diário do Nordeste

Uma das maiores estrelas femininas do cenário pop teve estadia no Brasil de 8 a 17 de setembro de 2013. Além de Fortaleza, a primeira cidade a receber a ‘The Mrs Carter World Tour’, ela ainda arrastou multidões em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Antes do show, Beyoncé promoveu um encontro surpresa com crianças e adolescentes da Central Única das Favelas (Cufa) no bairro Lagamar. Eles visitaram os bastidores do show, aproveitaram para tietar, abraçar, bater fotos no camarim e ainda foram convidados a assistir ao show da diva.