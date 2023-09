Há 10 anos, Beyoncé veio a Fortaleza para show histórico no Castelão; relembre melhores momentos

Há exatos 10 anos, Fortaleza testemunhava a presença, a potência e a voz de uma das maiores artistas do mundo. Em 8 de setembro de 2013, a cantora Beyoncé desembarcava na capital do Ceará para um show histórico na Arena Castelão com a sua ‘The Mrs Carter Show World Tour’.

O que hoje é inimaginável, por questões econômicas e logísticas, os fãs viveram - e como viveram - naquele ano. Dedicados, eles até acamparam, vieram de outros estados, passaram inúmeras horas na fila e entoaram, com todo fôlego, a setlist repleta de sucessos da diva pop.

A apresentação, claro, ganhou destaque no Diário do Nordeste, sendo a capa do caderno Zoeira à época. A nostalgia invadiu a redação e, pensando nisso, a gente te convida para uma viagem no tempo de um dos momentos mais importantes do entretenimento cearense.

‘FÔRALEIZA’

Às 21h daquele dia, Beyoncé subiu ao palco da Arena Castelão em um collant branco cheio de pérolas, salto alto e cabelos esvoaçantes. Para um público de cerca de 35 mil pessoas, um grande telão móvel horizontal - que ia de cima a baixo do palco - anunciou a sua tão sonhada chegada para o primeiro show de estadia da turnê no Brasil.

Ela ainda se esforçou para pronunciar o nome de Fortaleza logo no início da apresentação, e saiu algo parecido com “Fôraleiza”, levando os fãs à loucura com seu sotaque todo carregado do inglês.

Legenda: Beyoncé veio a Fortaleza em 2013, para show na Arena Castelão Foto: JL Rosa/ Arquivo Diário do Nordeste

A plateia, então, foi embalada com o hit "Run the world (Girls)", todo coreografado, do aclamado álbum ‘4’, seguido de um show de fogos. "I'm so happy to be back", (Eu estou tão feliz por estar de volta - em tradução livre), declarou-se a artista ao público.

A estrela passeou por clássicos da carreira em um palco de 24 metros de altura, e se aproximou dos fãs cearenses em seu "Bey Stage", espaço montado na ponta da passarela.

Legenda: Beyoncé interagiu com o público no palco da Arena Castelão Foto: JL Rosa/ Arquivo Diário do Nordeste

Além das lendárias do pop como ‘End of Time’, ‘Crazy In Love’, ‘Single Ladies’ e ‘Diva’, Beyoncé mostrou toda a sua impressionante potência vocal nas baladas ‘Flaws and All’, ‘Halo’, ‘I Care’ e ‘Irreplaceable’, levando os fãs às lágrimas.

Sempre entregando produções impecáveis e cheias de personalidade, o público cearense teve a oportunidade de apreciar de pertinho os diferentes momentos do show, com direito a efeitos pirotécnicos de primeiro mundo, a trocas de cenário, de figurinos da cantora e dos bailarinos, e um telão móvel impactante - que exibiram visuais e interludes da turnê.

Legenda: Show da Beyoncé em Fortaleza na Arena Castelão Foto: JL Rosa

"A combinação entre esses elementos, somados aos vídeos, transforma o show em um espetáculo, que segue determinando conceito e quase conta uma história. Ela interage com o público, pede participação, canta, dança e rebola durante todo o show, sem perder o fôlego ou, mais impressionante, desafinar. Outra qualidade da cantora é a simpatia, que passa genuína satisfação de estar no palco", definiram assim a apresentação Adriana Martins e Ranniery Melo, repórteres do DN, na reportagem à época.

Legenda: Capa do caderno Zoeira em 6 de setembro de 2013 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Uma das maiores estrelas femininas do cenário pop teve estadia no Brasil de 8 a 17 de setembro de 2013. Além de Fortaleza, a primeira cidade a receber a ‘The Mrs Carter World Tour’, ela ainda arrastou multidões em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Camarim

Como registrado no jornal em 6 de setembro de 2013 pela repórter Jacqueline Nóbrega, entre as exigências de Queen B, como é carinhosamente chamada pelos fãs, ela solicitou três camarins, todos revestidos com cortinas brancas, carpete preto e decorados com orquídeas. A cantora ainda trouxe seu próprio chef, que preparou refeições especiais para a diva.

Encontro com crianças da Cufa Ceará no Lagamar

Antes do show, Beyoncé promoveu um encontro surpresa com crianças e adolescentes da Central Única das Favelas (Cufa) no bairro Lagamar. Eles visitaram os bastidores do show, aproveitaram para tietar, abraçar, bater fotos no camarim e ainda foram convidados a assistir ao show da diva.

Legenda: Beyoncé em encontro com crianças da Cufa no Lagamar Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

De acordo com a organização do evento, Beyoncé fez o pedido de encontrar com o grupo, que participava de projetos de dança, antes mesmo de chegar ao Brasil. Ela enviou uma equipe, que veio a Fortaleza para conhecer o trabalho da Cufa.

Legenda: Beyoncé e Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (Cufa) Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Loucuras de fã

Como estão os fãs cearenses de Beyoncé 10 anos após o show? A reportagem bateu um papo com João Duarte, que concedeu entrevista ao jornal em 2013, quando ele tinha apenas 18 anos e aguardava ansiosamente pelo show.

O jornalista de 28 anos, fã da cantora há 14, desde a era ‘I am… Sasha Fierce’ - a primeira a vir ao Brasil - relembra como foram os preparativos para o show, desde a loucura para a compra do ingresso e as inúmeras horas na fila.

“Essa é uma história engraçada, porque foi tudo caótico desde o anúncio até a hora do espetáculo. Um dia antes da abertura de vendas eu ainda não sabia como iria, pois só compraria se fosse o melhor ingresso. Simplesmente peguei o cartão da minha mãe sem autorização. Eu ainda tinha 17 anos e fui dormir na casa de um amigo que me deixaria no Mucuripe Club, local da venda. Nem a senha do cartão eu sabia. Fui pra fila às 6h e não parei de ligar até que ela compadeceu”, disse, aos risos.

Legenda: João Duarte em entrevista ao Zoeira em reportagem veiculada em 6 de setembro de 2013 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Entre as loucuras de fã, João relata que chegou para o show em torno das 9h da manhã na Arena Castelão, e Beyoncé só entrou no palco 12 horas depois, às 21h. Somando as horas em pé sob o sol do Ceará, ele acabou desmaiando e perdendo parte da apresentação, o que lamenta, pois era uma oportunidade única de ver sua artista preferida de perto.

“Ter chegado cedo é um fator importante porque definiu toda a minha experiência. Foi muita correria quando abriram os portões. Me perdi de minhas primas e amigos, com quem ia curtir o show, e passei mais várias horas no aperto lá dentro do Castelão completamente sozinho”, relembra.

Legenda: Público na entrada do show de Beyoncé na Arena Castelão Foto: José Leomar

Ele conta ainda que foi retirado por um segurança momentos antes de desmaiar, mas que conseguiu resgatar as últimas forças para voltar ao show.

“Eu estava no front, o único setor que esgotou. O aperto era terrível. Resultado? Passei mal. Uma pessoa ao meu lado desmaiou e foi retirada. Quando dei por mim, todos ao meu redor estavam falando “que eu era o próximo”. Não tive força nem pra reagir. Fui tirado por um segurança pelo próprio palco, até sair e entrar no setor novamente. Daí, já estava tudo lotado. E não consegui ver o que eu ia ver de tão perto. Me culpo até hoje, dez anos depois, por não ter aguentado”, lamentou.

Expectativas de novos shows de Beyoncé

Esperançoso, o fã acredita que algumas cidades do Nordeste do Brasil tenham brigado para trazer a Renaissance World Tour - atual turnê de Beyoncé -, como Salvador, Recife e Fortaleza. Apesar das especulações, ele acha que, se o Brasil finalmente conseguir trazê-la novamente, será apenas Rio de Janeiro e São Paulo. “O Brasil ama a Beyoncé - e ela sabe disso”, afirma.

Mas já que não custa sonhar, ele fez uma projeção do que seria um show de Queen B hoje no Castelão. A montagem chegou a viralizar nas redes sociais.

“Tudo passa pela minha cabeça. Hoje em dia eu não tenho dúvidas de que ela fecharia o Castelão. Fiz uma montagem de um vídeo que é o estádio por fora e o áudio da Beyoncé cantando 'Cuff It'. Tem mais de 15 mil plays e foi surpreendente o tanto de comentários de gente desejando o show por aqui”, comentou, animado.

Recentemente, questionada por um fã brasileiro, Yvette Noel-Schure, assessora e publicitária da Beyoncé, revelou que Fortaleza era a sua cidade favorita no Brasil, onde provou “a melhor tigela de açaí da sua vida”.

O comentário de Yvette também despertou o anseio dos fãs por um show na capital cearense. "Traz a Bey para o Castelão", pediu um seguidor. "Pelo menos a galera de Fortaleza já tem o [show] deles garantido", brincou outro. "Pode mandar dois shows para Fortaleza", pediu mais um.

Relembre a setlist do show

Run the World (Girls)

End of Time

Flaws and All

You Are a Queen (Interlude)

If I Were a Boy/Bitter

Sweet Symphony

Get Me Bodied

Baby Boy

Diva

Naughty Girl

Party

Freakum Dress

I Care

I Miss You

Schoolin' Life

Why Don't You Love Me

1+1

Irreplaceable

Love on Top

Survivor

Countdown (Interlude)

Crazy in Love

Single Ladies (Puta Ring on It)/Movin' on Up

Grown Woman

I Will Always Love You

Halo

Green Light/Suga Mama

2013, um auge do entretenimento cearense

Inquestionavelmente, 2013 foi um ano áureo para o ramo do entretenimento do Estado. Além da diva pop, pisou no mesmo palco ninguém mais, ninguém menos, que o ex-Beatle Paul McCartney com a turnê "Out There". Poucos meses depois, em fevereiro de 2014, o sir Elton John também entregava um espetáculo único para o público na Arena Castelão.

Os cearenses não tiveram do que reclamar. Shows que geralmente só são vistos no Sudeste do país, estavam a alguns minutos de carro ao nosso alcance.