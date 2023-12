Casa da infância de Beyoncé sofre incêndio na madrugada de Natal nos Estados Unidos

A casa onde Beyoncé passou a infância, em Houston, Texas, nos Estados Unidos, sofreu um incêndio na madrugada deste Natal, conforme o site americano TMZ. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 2h da manhã desta segunda-feira (25). O fogo foi controlado em cerca de 10 minutos.

A família que hoje mora no local, um casal com dois filhos pequenos, estava em casa no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que conseguiu apagar o fogo rapidamente, antes que pudesse causar mais danos.

Legenda: O fogo foi controlado em cerca de 10 minutos Foto: Reprodução/@onscenetv

"Eles fizeram um ótimo trabalho. Direi que em menos de 10 minutos controlamos muito bem o incêndio", disse o chefe distrital Justin Barnes. Ainda não foi determinada a causa do incêndio.

O jornal ABC13 Houston informou que, quando os bombeiros chegaram à casa no quarteirão 2400 da Rosedale Street, o segundo andar da residência já estava totalmente envolvido pelas chamas.

Detalhes da casa

Segundo o TMZ, o imóvel possui três quartos, três casas de banho e escada caracol que dá acesso a um escritório. A família de Beyoncé teria comprado a casa em 1981, por US$ 64 mil — o equivalente, atualmente, a R$ 313 mil - e morou na residência até 1986, antes de Solange, irmã de Beyoncé, nascer.

O imóvel foi vendido pela última vez em 2022, por US$ 310 mil - equivalente a R$ 1,5 milhão.

A família Knowles saiu da casa há décadas, mas ainda é considerada um marco icônico para os fãs da estrela pop, nascida em Houston.