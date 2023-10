Preta Gil confessa que não sabia de traição de marido quando pediu divórcio

Preta Gil, 48, revelou, em entrevista à Veja desta semana, que não sabia da traição de Rodrigo Godoy quando os dois se divorciaram, em junho. Ele mantinha uma relação paralela com Ingrid Lima, que na época era amiga e stylist da famosa.

"Tem mulheres que não conseguem sair de relações abusivas e muitas são abandonadas no meio de um tratamento. Tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem'”.

Veja também

O casal se divorciou em meio ao tratamento contra o câncer que a filha de Gilberto Gil vinha fazendo, após união de oito anos.

A famosa lamentou a traição e frisa que o relacionamento já estava ruim, mesmo antes da doença. "Descobri, depois de ficar doente, que eles — meu ex-marido e minha ex-funcionária — já vinham mantendo uma relação extraconjugal fazia tempo, o que justifica muita coisa que estava ruim no meu casamento. Você sente a pessoa distante, diferente, fria, acha que é uma crise. Depois, tudo faz sentido", completou.

Terminar uma relação em meio a um quadro como o da famosa não foi fácil e ela contou que, para atravessar o momento conturbado, tem tido apoio psicológico e psiquiátrico. Consciente de seu privilégio, ela destaca a importância do suporte.

"Não é todo mundo que vai ter acesso a tratamentos adequados com terapias ou medicamentos. Demorei muito tempo para tomar algum calmante para ansiedade, mas o fiz com todo apoio de meus psicólogos, psiquiatras, oncologistas e clínico geral", lembrou.